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Президент ФИФА назвал Суперлигу "закрытым магазином"

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Справедливо

Президент ФИФА назвал Суперлигу "закрытым магазином"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

"В ФИФА мы можем только категорически не одобрять создание Суперлиги, которая представляет собой закрытый магазин, отход от существующих институтов – национальных лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА, ведь она находится вне системы".

Инфантино пока никак не прокомментировал информацию о том, что футболисты-участники Суперлиги не будут вызваны в свои национальные сборные. Напомним, ранее мы сообщали, что европейская Суперлига дала время подумать боссам "Пари Сен-Жермен", "Боруссии Д" и "Баварии" касательно вступления в турнир.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА Суперлига
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