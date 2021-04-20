Президент ФИФА назвал Суперлигу "закрытым магазином"

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал создание Европейской Суперлиги.

"В ФИФА мы можем только категорически не одобрять создание Суперлиги, которая представляет собой закрытый магазин, отход от существующих институтов – национальных лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА, ведь она находится вне системы".

FIFA President Gianni Infantino: "At FIFA, we can only and strongly disapprove the creation of The Super League, of a Super League which is a closed shop, which is a breakaway from the current institutions.”



He doesn’t say anything about SL club players banned from World Cup pic.twitter.com/Xx8cfVhak2 — Rob Harris (@RobHarris) April 20, 2021

Инфантино пока никак не прокомментировал информацию о том, что футболисты-участники Суперлиги не будут вызваны в свои национальные сборные. Напомним, ранее мы сообщали, что европейская Суперлига дала время подумать боссам "Пари Сен-Жермен", "Боруссии Д" и "Баварии" касательно вступления в турнир.