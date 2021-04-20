Президент ФИФА назвал Суперлигу "закрытым магазином"
Справедливо
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал создание Европейской Суперлиги.
"В ФИФА мы можем только категорически не одобрять создание Суперлиги, которая представляет собой закрытый магазин, отход от существующих институтов – национальных лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА, ведь она находится вне системы".
FIFA President Gianni Infantino: "At FIFA, we can only and strongly disapprove the creation of The Super League, of a Super League which is a closed shop, which is a breakaway from the current institutions.”— Rob Harris (@RobHarris) April 20, 2021
He doesn’t say anything about SL club players banned from World Cup pic.twitter.com/Xx8cfVhak2
Инфантино пока никак не прокомментировал информацию о том, что футболисты-участники Суперлиги не будут вызваны в свои национальные сборные. Напомним, ранее мы сообщали, что европейская Суперлига дала время подумать боссам "Пари Сен-Жермен", "Боруссии Д" и "Баварии" касательно вступления в турнир.
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