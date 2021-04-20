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ESPN: УЕФА не будет исключать клубы из полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне

Общие новости
(2 голосов)

Отмечается, что матчи пройдут в обычном режиме

ESPN: УЕФА не будет исключать клубы из полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне

uefa.com

Новина українською

Руководство УЕФА пока не будет принимать строгих мер к участникам еврокубков, которые выступили в роли основателей Суперлиги, в этом сезоне.

По информации ESPN, УЕФА не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров, и матчи пройдут в обычном режиме.

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Президент УЕФА Александер Чеферин днем ранее поднял вопрос о том, что 12 отколовшихся клубов, в том числе "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" , "Арсенал" и "Барселона", будут отстранены от участия в турнирах УЕФА из-за их попыток организовать свой собственный прибыльный турнир.

Напомним, что "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити" играют в полуфинале Лиги чемпионов, а "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - в полуфинале ЛЕ.

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В статье: УЕФА Суперлига
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Источник:
ESPN

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Комментарии (10)
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FC Energy (Новая Каховка)
20.04.2021 в 15:45
Актуально будет со след.сезона.
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+2
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
20.04.2021 в 15:44
А жаль... Чефрин себя закопал. Уже.
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+1
-1
elektrovenik (Херсон)
20.04.2021 в 15:38
А даремно. Це той випадок, де потрібні різкі кроки!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 15:42
УЕФА різке тільки до збірної України. А перед грандами вср..сь. Це лише підтверджує їхню корумпованість.
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0
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 15:51
Приведи приклади, де потрібні різкі кроки? Зазвичай різкі кроки лише призводять до ескалації конфлікту. УЄФА їх не робить, а поступово погрожує наслідками, роз'ясняє свої послідовні погляди, розуміючі свою сильну позицію . З часом цей задум Суперліги відпаде сам собою , навіщо руйнувати єврокубки власноруч ?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
20.04.2021 в 15:37
Все логично. Клубы еще не заиграны за свой новый выдуманный чемпионат, поэтому дисквалифицировать не имеет смысла сейчас
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 15:21
Все, принципы УЕФА закончились?
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+1
-1
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Antolog (Одесса)
20.04.2021 в 15:11
"...будут отстранены от участия в турнирах УЕФА из-за их попыток организовать свой собственный прибыльный турнир." - ПРИБЫЛЬНЫЙ бро...) Вот что их волнует - бабло, которое может пройти мимо... а вы о какой-то хир-не здесь поете, о каком то принципе...)))
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+1
-1
Dr. House (Поділля)
20.04.2021 в 15:35
Т.е нынешний турнир надо закончить и признать заочно ПСЖ победителем, как не вошедшего в 12?
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0
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 15:53
Можливо кривий переклад )
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0
0


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