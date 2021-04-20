ESPN: УЕФА не будет исключать клубы из полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне

Руководство УЕФА пока не будет принимать строгих мер к участникам еврокубков, которые выступили в роли основателей Суперлиги, в этом сезоне.

По информации ESPN, УЕФА не рассматривает вопрос об исключении клубов из своих турниров, и матчи пройдут в обычном режиме.

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Президент УЕФА Александер Чеферин днем ранее поднял вопрос о том, что 12 отколовшихся клубов, в том числе "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" , "Арсенал" и "Барселона", будут отстранены от участия в турнирах УЕФА из-за их попыток организовать свой собственный прибыльный турнир.

Напомним, что "Реал", "Челси" и "Манчестер Сити" играют в полуфинале Лиги чемпионов, а "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - в полуфинале ЛЕ.