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Один из клубов АПЛ раздумывает над выходом из Суперлиги

Общие новости
(2 голосов)

Название клуба не называется

Один из клубов АПЛ раздумывает над выходом из Суперлиги

The Super League Site

Новина українською

Образованная на днях Европейская Суперлига может в скором времени лишиться одного из своих 12 участников.

По информации The Times, один из английских клубов, присоединившихся к новому турниру, раздумывает над выходом из состава лиги. Руководство клуба, название которого не уточняется, озадачено гневной реакцией болельщиков, и некоторые из управленцев сомневаются, что стоит идти против собственных фанатов.

Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". При этом накануне, 19 апреля, болельщики мерсисайдцев устроили протестную акцию возле домашнего стадиона команды.

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В статье: АПЛ Суперлига
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Комментарии (3)
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aleks68
20.04.2021 в 16:21
уже обосрались?
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 16:11
Походу Ливер. Там болельщики --- будь здоров. Может остаться реально alone.
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Dimka26 (Чернигов)
20.04.2021 в 16:02
Очень хотелось бы чтобы это был Ливерпуль. С Челси и Ман Сити все понятно, там бабки в голове. Шпоры резко уволили Моура - значит их намерения серьезные. Арсеналу терять нечего, их клуб и так катится по наклонной десятки лет. Остается Ливер и Ман Ю.
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