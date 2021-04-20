Один из клубов АПЛ раздумывает над выходом из Суперлиги

Образованная на днях Европейская Суперлига может в скором времени лишиться одного из своих 12 участников.

По информации The Times, один из английских клубов, присоединившихся к новому турниру, раздумывает над выходом из состава лиги. Руководство клуба, название которого не уточняется, озадачено гневной реакцией болельщиков, и некоторые из управленцев сомневаются, что стоит идти против собственных фанатов.

Напомним, в Суперлигу вошли шесть английских клубов: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур". При этом накануне, 19 апреля, болельщики мерсисайдцев устроили протестную акцию возле домашнего стадиона команды.