УЕФА идет в контратаку на Суперлигу и планирует увеличить финансирование до 6,5 млрд

Привлекательность Европейской Суперлиги для крупнейших футбольных клубов заключается прежде всего в увеличении финансирования - более 10 млрд евро в течение начального периода. Клубы-основатели сразу получат 3,5 млрд. євро для начала. В ответ УЕФА хочет увеличить свое финансирование. Так, сейчас ведутся переговоры с английским инвестиционным фондом о получении клубами 4,5 млрд евро.

В перспективе финансирование может достичь 7 млрд евро, сообщает французское издание RMC.

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На сезон 2019/20 УЕФА распределил 2,04 млрд евро для клубов, которые соревнуются в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Валовой коммерческий доход составил 3,25 млрд евро. В том сезоне 93,5% средств были распределены между клубами.

Итак, если ставки останутся неизменными, а УЕФА получит увеличенное финансирование, это означает, что 2,5 млрд евро, которые поступают клубам, могут вырасти до 6,5 млрд евро, если общий бюджет составит 7 млрд евро.

Теоретически это позволило бы гораздо больше выделять средств клубам. Хотя конкретные данные не обнародовались.