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УЕФА идет в контратаку на Суперлигу и планирует увеличить финансирование до 6,5 млрд

Общие новости
(1 голосов)

Что скажут идейные вдохновители из США?

УЕФА идет в контратаку на Суперлигу и планирует увеличить финансирование до 6,5 млрд

uefa.com

Новина українською

Привлекательность Европейской Суперлиги для крупнейших футбольных клубов заключается прежде всего в увеличении финансирования - более 10 млрд евро в течение начального периода. Клубы-основатели сразу получат 3,5 млрд. євро для начала. В ответ УЕФА хочет увеличить свое финансирование. Так, сейчас ведутся переговоры с английским инвестиционным фондом о получении клубами 4,5 млрд евро.

В перспективе финансирование может достичь 7 млрд евро, сообщает французское издание RMC.

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На сезон 2019/20 УЕФА распределил 2,04 млрд евро для клубов, которые соревнуются в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Валовой коммерческий доход составил 3,25 млрд евро. В том сезоне 93,5% средств были распределены между клубами.

Итак, если ставки останутся неизменными, а УЕФА получит увеличенное финансирование, это означает, что 2,5 млрд евро, которые поступают клубам, могут вырасти до 6,5 млрд евро, если общий бюджет составит 7 млрд евро.

Теоретически это позволило бы гораздо больше выделять средств клубам. Хотя конкретные данные не обнародовались.

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В статье: УЕФА Суперлига
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Комментарии (8)
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krakow (Херсон)
20.04.2021 в 21:17
Горит контора... Выдали, свою тайную кубышку. Теперь ведут сами с собой переговоры, о займе.Думаю,договорятся. Сильно припекает.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
20.04.2021 в 21:01
В два раза увеличили:)))
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+1
0
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Барселиниус (настоящий)
20.04.2021 в 20:57
В офисе Банка Морган узнали о планах УЕФА, рассмеялись..
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0
-2
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Барселиниус (настоящий)
20.04.2021 в 20:51
Банк Морган. Актив 3,5 триллионов. Фирма "УЕФА". Бюджет 10 миллиардов с копейками...
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0
-2
avatar
Барселиниус (настоящий)
20.04.2021 в 20:43
Пошли торги?
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0
-2
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 20:34
Розвели Чиферіна, міг би не прогинатися під шантаж, все одно б не грав би ніхто ту суперлігу
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0
0
ts0y (Чернигов)
20.04.2021 в 20:42
Недоконца развели)) у Англичан то интерес один, постоянное участвие, последние годы все кроме МС мимо ЛЧ пролетают время от времени. У испанцев больше бабла, у Итальянцев и возможный пролет мимо и нехватка бабла)
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 20:25
А почему раньше не давали если могли?
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0
0


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