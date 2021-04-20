Сегодня Европейская Суперлига может прекратить существование

9 мая 45-го года. Концлагерь. Пузатый эсэсовец - начальник лагеря дал приказ собрать всех узников на плацу. Кто мог , тот сам приковылял, кто не мог, того на руках принесли, еле стоят изможденные. Эсесовец обращается: граждане пленные, у меня для вас новость- война закончилась. Мы проиграли... Все свободны! Спасибо всем за участие!