Сегодня Европейская Суперлига может прекратить существование
УЕФА информационно неплохо сработал
The Super League Site
Все 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги договорились провести сегодня вечером совещание.
Единственным вопросом для обсуждения на ее заседании является роспуск Суперлиги, сообщает британский talkSport.
Это все происходит на фоне слухов о желании английских клубов "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуля", а также испанских "Атлетико" и "Барселоны" покинуть Суперлигу.
Читайте такжеУэйн Руни выступил в защиту основателей Суперлиги
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гвардиола: Суперлига не имеет отношения к спорту
- Бавария выступила с заявлением по поводу Суперлиги
- Милевский: Ярмоленко ожидал большего от Боруссии, думал, что уровень будет космос
- Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (33)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
20.04.2021 в 23:05
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:04
Ответить
+1
0
Rosanero (palermo)
20.04.2021 в 23:02
Ответить
+2
0
MES QUE UN CLUB
20.04.2021 в 22:57
Ответить
+2
0
simargl (Чернигов)
20.04.2021 в 22:57
Ответить
+1
0
givchak (Дрогобич)
20.04.2021 в 22:56
Ответить
+1
0
simargl (Чернигов)
20.04.2021 в 22:54
Ответить
+1
0
givchak (Дрогобич)
20.04.2021 в 22:54
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
20.04.2021 в 22:44
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:38
Ответить
+1
0
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 22:39
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:43
0
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:37
Ответить
+1
-1
aleks68
20.04.2021 в 22:57
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.04.2021 в 22:35
Ответить
0
0
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 22:36
Ответить
0
0
aleks68
20.04.2021 в 22:20
Ответить
+3
-1
nivroku (Odessa)
20.04.2021 в 22:18
Ответить
+5
-1
trafalgar (Запорожье)
20.04.2021 в 22:09
Ответить
+7
-2
fc_grepa (Херсон)
20.04.2021 в 22:27
Ответить
+1
0
givchak (Дрогобич)
20.04.2021 в 22:06
Ответить
+1
0
magnum power (БОМЖ)
20.04.2021 в 21:59
Ответить
+3
0
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 22:00
Ответить
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
20.04.2021 в 22:27
0
0
Термит (Киев)
20.04.2021 в 21:57
Ответить
+3
0
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 21:57
Ответить
+4
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:41
Ответить
0
0
Antolog (Одесса)
20.04.2021 в 21:53
Ответить
+2
-1
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:43
Ответить
0
0
Djon (Киев)
20.04.2021 в 21:50
Ответить
+2
0
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 21:58
Ответить
+6
0
metall5291 (Kharkiv)
20.04.2021 в 21:49
Ответить
+2
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:44
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...