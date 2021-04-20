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Сегодня Европейская Суперлига может прекратить существование

Общие новости
(4 голосов)

УЕФА информационно неплохо сработал

Сегодня Европейская Суперлига может прекратить существование

The Super League Site

Новина українською

Все 12 клубов-основателей Европейской Суперлиги договорились провести сегодня вечером совещание.

Единственным вопросом для обсуждения на ее заседании является роспуск Суперлиги, сообщает британский talkSport.

Это все происходит на фоне слухов о желании английских клубов "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпуля", а также испанских "Атлетико" и "Барселоны" покинуть Суперлигу.

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В статье: Суперлига
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Комментарии (33)
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Dr. House (Поділля)
20.04.2021 в 23:05
9 мая 45-го года. Концлагерь. Пузатый эсэсовец - начальник лагеря дал приказ собрать всех узников на плацу. Кто мог , тот сам приковылял, кто не мог, того на руках принесли, еле стоят изможденные. Эсесовец обращается: граждане пленные, у меня для вас новость- война закончилась. Мы проиграли... Все свободны! Спасибо всем за участие!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 23:04
Турнир закончился за сутки.
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+1
0
Rosanero (palermo)
20.04.2021 в 23:02
Всьо лямпа згоріла, кіна небуде, розходимось. Лишаться два долбодятла Перес та Анєллі.
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
20.04.2021 в 22:57
Нет так нет, зато хоть обсудить было что и какашками побрасаться.)))
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.04.2021 в 22:57
О, да !!! Какашки в этом деле были главными ))))
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+1
0
givchak (Дрогобич)
20.04.2021 в 22:56
А тим часом Ребров знову виграв чемпіонат Мадярщини! Красава!!!
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+1
0
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simargl (Чернигов)
20.04.2021 в 22:54
Хотим - создаём, а хотим - распускаем...))) хозяева своего слова делают с этим словом всё, что хотят ))))
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givchak (Дрогобич)
20.04.2021 в 22:54
Мегого може видихнути з полегшенням!
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0
vlapa (Киев)
20.04.2021 в 22:44
клубы-учредители не тот шарик надували, но выхлоп .....
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:38
А УЕФА уже бонусом светанул. Включит обратку?
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+1
0
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scorpius (Ck)
20.04.2021 в 22:39
Та ниче, потом скажут что переговоры не удались)
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:43
Значит пойдут шлюхам.
0
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:37
На засіданні: Президент суперліги Перес:"Вітаю, шановні.Для бажаючих залишити лігу - виплата неустойки у розмірі 500млн євриків на рахунок засновника,президента та автора Ліги, тобто мені , будь ласочка"
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+1
-1
aleks68
20.04.2021 в 22:57
а отсосать он не захочет?
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
20.04.2021 в 22:35
Все разбежались, но Перес стоит как скала.().
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 22:36
Мафия бессмертна (с)
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0
0
aleks68
20.04.2021 в 22:20
жаль не успел записать первый матч.где же теперь найти?перес развёл УЕФА на деньги.гнать из футбола
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+3
-1
nivroku (Odessa)
20.04.2021 в 22:18
Флоретіно Переса треба довічно відлучити від футболу, і цього, з Ювентусу, теж.
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+5
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
20.04.2021 в 22:09
ахахахахах,фанаты клубов сделали свое дело,не дали начатся этому г**вну
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+7
-2
fc_grepa (Херсон)
20.04.2021 в 22:27
диз поставив випадково
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+1
0
givchak (Дрогобич)
20.04.2021 в 22:06
Прям, як ГКЧП
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
20.04.2021 в 21:59
скоротечный турнир был, а где показывали?
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 22:00
И я пропустил, ну говорили же, что посреди недели будут проводить, а тут рабочий день как назло
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
20.04.2021 в 22:27
0
0
Термит (Киев)
20.04.2021 в 21:57
Хоть 1 матч проведите для истории.
Ответить
+3
0
avatar
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 21:57
Перес, Барселиниус и ода1979 не очень обрадуются)
Ответить
+4
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:41
Самі винні, що зарано святкують. VAR!
Ответить
0
0
avatar
Antolog (Одесса)
20.04.2021 в 21:53
Ну хоть недельку потяните, ё-маё, такой юмор обламываете на корню...))) Когда там ждать новую СРА ЛИГУ, где участниками могут быть только избранные представители современной европейской и не только цивилизации - заднеприводные...) Чтобы было все правильно: в женском футболе - мужики без яиц, а в мужском - бабы с яйцами...)))
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+2
-1
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:43
світ прискорюється) Дєньок поганяли гівно по трубам і поїхали далі )
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0
0
Djon (Киев)
20.04.2021 в 21:50
Розпуск суперліги? А навіщо взагалі потрібно було прапорами махати?
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
20.04.2021 в 21:58
Развести УЕФА на бабло. И похоже немного получилось.
Ответить
+6
0
metall5291 (Kharkiv)
20.04.2021 в 21:49
А что? Она существовала???? ().
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+2
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:44
Так, найшвидша ліга в історії футболу. Відзначився Флорентино Перес.
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+1
0


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