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Ребров - чемпион, Динамо выиграло суд, а Суперлига продержалась ровно день. Главные новости от 20 апреля

Общие новости
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UA-Football подготовил для Вас подборку наиважнейших новостей из мира футбола за вторник, 20 апреля

Ребров - чемпион, Динамо выиграло суд, а Суперлига продержалась ровно день. Главные новости от 20 апреля

Фото: fradi.hu/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Суперлига продержалась один день. Англичане уже объявили о выходе

Давление болельщиков и игроков оказалось гораздо действеннее, чем угрозы санкций от УЕФА. Хватило буквально нескольких акций и заявлений, чтобы боссы топ-клубов включили заднюю. "Ман Сити" первым объявил о выходе из Суперлиги; вслед за ним это сделали и другие английские топы. Проект провалился, это ясно. Интересно, какими будут санкции для его вдохновителей? Поговаривают, что Переса и Аньелли в УЕФА больше не хотят видеть.

УЕФА ищет деньги, чтобы резко повысить премиальные участникам ЛЧ

И деньги немалые, надо сказать. Во Франции пишут, что УЕФА ведет переговоры с инвестиционным фондом из Британии, чтобы поднять призовые в ЛЧ сперва до 4,5 млрд евро, а в перспективе и до 7 млрд. Так что кое-какие дивиденды однодневная Суперлига таки принесла - УЕФА послушал гранды и ищет для них больше денег. А там, быть может, и "малышам", вроде наших "Шахтера" и "Динамо" какие-то крохи перепадут.

Ребров выиграл третий подряд чемпионат с "Ференцварошем"

Поздравляем Сергея Станиславовича! На сей раз, его "Фради" хватило 30 туров, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов. Это третье подряд чемпионство для Реброва в Венгрии, он самый успешный тренер в стране за последние годы. Также отмечаем, что в составе "Ференцвароша" чемпионами Венгрии стали наши сборники Игорь Харатин и Александр Зубков.

"Динамо" выиграло суд на 3 млн у "Сан-Паулу"

Хорошие новости от CAS. У бразильского клуба есть 45 дней, чтобы заплатить "Динамо" 3 млн за Че Че, в противном случае его ждет трансферный бан. Апелляция трехцветных отклонена, так что теперь они уже не отвертятся. Киеву эти деньги нужны позарез - в следующем сезоне он будет играть в ЛЧ, а без усиления там делать нечего.

"Шальке" вылетел из Бундеслиги, "Бавария" укрепила лидерство

Кобальтовые проиграли 21-й матч в сезоне и закономерно вылетели из Бундеслиги. Этого ждали еще с осени, так что никакой сенсации. Удивила разве что скорость падения "Шальке": каких-то три года назад он брал серебро чемпионата! Также отмечаем дежурную победу "Баварии", которая увеличила отрыв от ближайшего конкурента - "Лейпцига" - до 10 баллов.

"Челси" не победил "Брайтон", но вернулся в ТОП-4

Вероятно, это была первая и последняя игра "Челси" в качестве участника Суперлиги. Перед "Стэмфордом" еще за два часа до матча собрались толпы протестующих фанатов; они перекрыли дорожное движение, пели и держали в руках плакаты. Собраться на матч после такого синие так и не смогли - по игре "Брайтон" был предпочтительнее. Впрочем, несмотря на ничью, "Челси" все равно поднялся в ТОП-4, опередив "Вест Хэм" по дополнительным показателям.

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