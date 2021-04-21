"Они допустили большую ошибку, но признали это". Чеферин – о выходе английских клубов из Суперлиги
Глава УЕФА рад приветствовать их обратно
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на выход английских клубов из числа участников европейской Суперлиги. Цитирует словенца La Gazzetta dello Sport. Напомним, вчера все клубы АПЛ покинули новообразовавшийся турнир.
"Вчера я сказал, что признать свою ошибку – это достойно. Они допустили большую ошибку, но признали это, возвращаясь обратно в группу".
"Я знаю, что они могут предложить многое не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно вместе двигаться вперед и восстановить единство, которым наш вид спорта наслаждался ранее".
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