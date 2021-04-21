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"Они допустили большую ошибку, но признали это". Чеферин – о выходе английских клубов из Суперлиги

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Глава УЕФА рад приветствовать их обратно

"Они допустили большую ошибку, но признали это". Чеферин – о выходе английских клубов из Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на выход английских клубов из числа участников европейской Суперлиги. Цитирует словенца La Gazzetta dello Sport. Напомним, вчера все клубы АПЛ покинули новообразовавшийся турнир.

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"Вчера я сказал, что признать свою ошибку – это достойно. Они допустили большую ошибку, но признали это, возвращаясь обратно в группу".

"Я знаю, что они могут предложить многое не только нашим турнирам, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно вместе двигаться вперед и восстановить единство, которым наш вид спорта наслаждался ранее".

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В статье: УЕФА Суперлига Александер Чеферин
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Источник:
Gazzetta

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