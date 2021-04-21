Благодарность за верность УЕФА. Вместо президента Ювентуса ассоциацию клубов возглавил босс ПСЖ
Должности получили и представители "Баварии"
Getty Images / Global Images Ukraine
Информационных взрыв с созданием Европейской Суперлиги сказался на изменениях в руководстве Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Руководство организации устроило видеоконференцию и провело кадровые изменения.
Предыдущий глава Андреа Аньелли, который также является президентом туринского "Ювентуса", покинул свой пост в ЕКА. Вместо него председателем на следующие три года избран президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.
Во главе исполнительного комитета ЕКА будет Михаэль Герлингер, юридический директор "Баварии". До недавнего времени он был членом правления ЕКА, сообщает Kicker.
А почетный председатель ЕКА и генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге утвержден представителем ЕКА в УЕФА.
Ассоциация европейских клубов (European Club Assotiation) - единственный независимый орган, который непосредственно представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕКА существует для защиты и продвижения интересов европейского клубного футбола. Целью является создание новой, более демократичной модели управления, которая по-настоящему отражает ведущую роль клубов в футболе.
Популярное сейчас
- Назло ультре. Агробизнес - Динамо 0:3
- УАФ утвердила досрочное завершение Чемпионата и назвала дату финала Кубка
- Поворознюк: Чудак вытаскивает гранату и бросает на стол, не понимаю вообще, как я выжил
- Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи