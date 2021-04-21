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Благодарность за верность УЕФА. Вместо президента Ювентуса ассоциацию клубов возглавил босс ПСЖ

Общие новости
(1 голосов)

Должности получили и представители "Баварии"

Благодарность за верность УЕФА. Вместо президента Ювентуса ассоциацию клубов возглавил босс ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Информационных взрыв с созданием Европейской Суперлиги сказался на изменениях в руководстве Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Руководство организации устроило видеоконференцию и провело кадровые изменения.

Предыдущий глава Андреа Аньелли, который также является президентом туринского "Ювентуса", покинул свой пост в ЕКА. Вместо него председателем на следующие три года избран президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Во главе исполнительного комитета ЕКА будет Михаэль Герлингер, юридический директор "Баварии". До недавнего времени он был членом правления ЕКА, сообщает Kicker.

А почетный председатель ЕКА и генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге утвержден представителем ЕКА в УЕФА.

Ассоциация европейских клубов (European Club Assotiation) - единственный независимый орган, который непосредственно представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕКА существует для защиты и продвижения интересов европейского клубного футбола. Целью является создание новой, более демократичной модели управления, которая по-настоящему отражает ведущую роль клубов в футболе.

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В статье: Бавария (Мюнхен) УЕФА Насер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж ЕКА (Европейская клубная ассоциация)
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
21.04.2021 в 20:33
Правильно сделали, что изгнали сепара.
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