Благодарность за верность УЕФА. Вместо президента Ювентуса ассоциацию клубов возглавил босс ПСЖ

Информационных взрыв с созданием Европейской Суперлиги сказался на изменениях в руководстве Европейской клубной ассоциации (ЕКА). Руководство организации устроило видеоконференцию и провело кадровые изменения.

Предыдущий глава Андреа Аньелли, который также является президентом туринского "Ювентуса", покинул свой пост в ЕКА. Вместо него председателем на следующие три года избран президент французского "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи.

Во главе исполнительного комитета ЕКА будет Михаэль Герлингер, юридический директор "Баварии". До недавнего времени он был членом правления ЕКА, сообщает Kicker.

А почетный председатель ЕКА и генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге утвержден представителем ЕКА в УЕФА.

Ассоциация европейских клубов (European Club Assotiation) - единственный независимый орган, который непосредственно представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕКА существует для защиты и продвижения интересов европейского клубного футбола. Целью является создание новой, более демократичной модели управления, которая по-настоящему отражает ведущую роль клубов в футболе.