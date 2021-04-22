Суперлигу покинули ещё трое, финалисты Кубка Украины, назначение Монзуль. Главные новости за 21 апреля

В матче "Агробизнес" - "Динамо", как и ожидалось, интриги не получилось. Киевляне закрыли вопрос о победителе перед перерывом, когда Леднев открыл счет. Во втором тайме Беседин и Буяльский оформили разгром. А вот поединок "Александрии" и "Зари" развивался куда более драматично. Луганцы вели в счете с 21-й минуты после гола Кочергина по 90+2-ю. Команда Шарана отыгралась благодаря пенальти, реализованному Бондаренко. В овертайме арбитр принял спорное решение отменить гол "Зари" и командам пришлось бить пенальти. В середине серии инициатива была в руках "Александрии" после промаха Иванисени, но затем Дубра пробил выше, а с ударом Стецькова справился Никита Шевченко, который вышел на замену на 120-й минуте. Таким образом, в финале сыграют "Динамо" и "Заря".

Вслед за представителями АПЛ ещё три клуба подтвердили свой выход из Суперлиги. С соответствующими заявлениями выступили итальянские "Милан" и "Интер", а также испанский "Атлетико". Два главных зачинщика несостоявшегося проекта "Реал" и "Ювентус" пока что отмалчиваются, как и каталонская "Барселона".

Исполнительный комитет УАФ определил дату проведения финального матча розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021, а также утвердил изменения в план-календарь УПЛ сезона 2020/2021. Последний тур чемпионата будет сыгран 9 мая. Финальный матч Кубка страны пройдёт 13 мая. Решение о досрочном завершении сезона было принято в интересах сборной Украины, у которой будет больше времени подготовиться к Евро.

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи возглавил Европейскую клубную ассоциацию, заменив на посту председателя ECA президента "Ювентуса" Андреа Аньелли. Срок избрания – 3 года. Во главе исполнительного комитета ассоциации будет работать юридический директор "Баварии" Михаэль Герлингер, почетным председателем стал гендир мюнхецев Карл-Хайнц Руммениге.

Андреа Аньелли опроверг информацию о том, что он покинет пост президента "Ювентуса". После провала европейской Суперлиги, где 45-летний функционер имел должность вице-президента, ожидалось, что он покинет туринский клуб. Однако сам Аньелли эту информацию решительно опроверг: "Я не покидаю клуб. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу".

Голеадор "Баварии" Роберт Левандовски вернулся к тренировкам в общей группе спустя месяц отсутствия из-за травмы колена. Флик подтвердил, что у поляка есть шансы вернуться на поле уже в поединке ближайшего тура против "Майнца". У Левандовски будет 4 игры, чтобы побить рекорд результативности Герда Мюллера, забившего 40 мячей в чемпионате в сезоне 1971/1972. Сейчас на счету Роберта 35 голов в 25 матчах.

Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая будут представлять Украину в качестве арбитров на матчах летней Олимпиады по футболу. Олимпиада пройдёт в семи японских городах, сроки турнира – 21 июля - 7 августа. Отметим, что для Монзуль назначение на Олимпиаду-2020 означает, что она не будет работать на Евро-2021.

Болельщики "Шальке" атаковали игроков после вылета из Бундеслиги. Соответствующие видеозаписи появились в "твиттере" Voetbal Ultras. На них видно, как футболисты "Шальке" спасаются бегством от разгневанных фанатов. Напомним, во вторник "Шальке" проиграл "Арминии" (0:1), после чего досрочно вылетел из высшего дивизиона в четвертый раз в собственной истории.