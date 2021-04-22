Президент Реала: Ювентус и Милан еще не вышли из Суперлиги – в Барселоне думают
И лишь старина Флорентино считает, что идею еще можно воплотить
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Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес дал новое интервью, в котором рассказал о реализации проекта. Редакция сайта UA-Футбол приводит самые интересные фрагменты разговора Переса с журналистами.
"Нельзя, чтобы в Англии шесть клубов теряли деньги, а 14 остальных их зарабатывали; чтобы в Испании три ведущих коллектива теряли средства, а остальные команды их получали. Нельзя, чтобы все это продолжалось, именно богатые теряют деньги".
"Ювентус" и "Милан" не вышли из Суперлиги, в "Барселоне" думают. Возможно, мы что-то поменяем: войдут топ-4 клуба АПЛ, топ-4 клуба Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а молодежь смотрела футбол. Игра миллионов опирается на большие противостояния и клубы, вспомните битву Роналду и Месси – великая дуэль для всего футбола".
Florentino “Juventus and Milan have not left. Barca are thinking about it. Maybe we can change it a bit - that the top four in England enter, the top four in Spain. The important thing is that the big teams play each other, so the kids will watch football.”— Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) April 21, 2021
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