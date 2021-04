Президент Реала: Ювентус и Милан еще не вышли из Суперлиги – в Барселоне думают

Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес дал новое интервью, в котором рассказал о реализации проекта. Редакция сайта UA-Футбол приводит самые интересные фрагменты разговора Переса с журналистами.

Florentino “Juventus and Milan have not left. Barca are thinking about it. Maybe we can change it a bit - that the top four in England enter, the top four in Spain. The important thing is that the big teams play each other, so the kids will watch football.”