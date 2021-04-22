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Президент Реала: Ювентус и Милан еще не вышли из Суперлиги – в Барселоне думают

Общие новости
(1 голосов)

И лишь старина Флорентино считает, что идею еще можно воплотить

Президент Реала: Ювентус и Милан еще не вышли из Суперлиги – в Барселоне думают

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес дал новое интервью, в котором рассказал о реализации проекта. Редакция сайта UA-Футбол приводит самые интересные фрагменты разговора Переса с журналистами.

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"Нельзя, чтобы в Англии шесть клубов теряли деньги, а 14 остальных их зарабатывали; чтобы в Испании три ведущих коллектива теряли средства, а остальные команды их получали. Нельзя, чтобы все это продолжалось, именно богатые теряют деньги".

"Ювентус" и "Милан" не вышли из Суперлиги, в "Барселоне" думают. Возможно, мы что-то поменяем: войдут топ-4 клуба АПЛ, топ-4 клуба Ла Лиги. Главное, чтобы большие клубы играли друг с другом, а молодежь смотрела футбол. Игра миллионов опирается на большие противостояния и клубы, вспомните битву Роналду и Месси – великая дуэль для всего футбола".

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В статье: Ювентус (Турин) Флорентино Перес Барселона Реал (Мадрид) Суперлига Милан
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Источник:
Dermot Corrigan

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Комментарии (4)
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Vantala (Kharkiv)
22.04.2021 в 11:27
Один мутный тип начал быковать против не менее мутной организации. Но не рассчитал свои силы.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 11:07
Супер трио.
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+1
0
Pokeruga (Кропивницкий)
22.04.2021 в 10:09
"Да ты, я вижу, холоп не уймешься!" ©
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+3
0
avatar
hoy (Київ)
22.04.2021 в 10:40
А когда против холопа будут санкции.И пожизненное отстранение от футбола.
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+2
0


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