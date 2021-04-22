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Перес: Клубы Суперлиги пытаются спасти футбол. Может, мы недостаточно хорошо объяснили суть проекта

Общие новости
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Вполне возможно, Флорентино

Перес: Клубы Суперлиги пытаются спасти футбол. Может, мы недостаточно хорошо объяснили суть проекта

El Chiringuito

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Президент мадридского "Реала" и Суперлиги Флорентино Перес продолжил общаться с журналистами в эфире передачи El Larguero даже после выхода большинства клубов из нового турнира.

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"В УЕФА устроили шоу, меня это очень удивило. Словно мы сбросили ядерную бомбу. Что мы сделали не так? Возможно, мы недостаточно хорошо объяснили суть проекта, но почему тогда нам даже не разрешили поговорить об этом? Никогда не видел подобной агрессии со стороны президента УЕФА. Оскорбления, угрозы – мы же не убивали футбол, мы пытались его спасти".

"Я расстроен и разочарован. Мы работали над этим проектом годами, пытаясь понять, как можно улучшить ситуацию. Лиги священны, поэтому мы хотели изменить матчи посреди недели. Интересные матчи начинаются только после четвертьфинала, формат ЛЧ устарел".

"Речь идет не о богатых и бедных. "Реал" небогат, он богат трофеями. Я не зарабатываю на всем этом ни цента. Все, что я делаю, я делаю на благо футбола".

"Один английский клуб не проявил особого интереса к Суперлиге, но при этом вступил в нее. Что за клуб? Я не скажу об этом. Возможно, случилась цепная реакция".

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В статье: УЕФА Флорентино Перес Лига чемпионов Реал (Мадрид) Суперлига
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Источник:
Goal.com

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