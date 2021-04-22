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Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день

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(4 голосов)

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Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал последствия, с которыми столкнутся клубы-основатели европейской Суперлиги после провала проекта. Цитирует словенца Football Italia.

"Только я буду решать, кто будет сидеть на встречах рядом со мной. Кого-то я посажу чуть дальше. Если эти клубы хотят вновь принимать участие в турнирах под нашей эгидой, то им придется приблизиться к нам. Мы оценим то, что произошло, но я не хочу вдаваться в детали, ведь мы все еще обсуждаем ситуацию с нашими юристами. Мы поговорим об этом на следующей неделе".

"Английские клубы приняли верное решение, мы это учтем. Взгляните на "Баварию" – у них нет долгов, они победили в Лиге чемпионов. Я находился в постоянном контакте с Карлом-Хайнцем Руммениге и Хансом-Йоахимом Ватцке. Они очень мне помогли, как и президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи, который, по логике, должен был стать одним из первых участников Суперлиги".

"Сегодня мне прислали расписание матчей Суперлиги. Забавно, там "Реал" и "Ювентус" играют между собой каждый день".

Читайте также"Они допустили большую ошибку, но признали это". Чеферин – о выходе английских клубов из Суперлиги

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В статье: УЕФА Суперлига Александер Чеферин
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (5)
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Vantala (Kharkiv)
22.04.2021 в 14:42
Хорошо трольнул :)
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+1
0
vasylkoo (Львів)
22.04.2021 в 14:36
УЕФА ще то гавно, коли команди скорочували витрати під час пандемії - цей товаріщ підняв собі зарплату.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.04.2021 в 14:34
А он действительно прав. Как Бавария смогла остаться без долгов и при этом сохранить статус топового клуба в Европе? Значит, получается . так можно? Покупать бездумно футболистов за сотни миллионов сможет любой старшеклассник. А вот действительно выруливать экономику клуба из кризиса - это искусство.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 14:26
Они любят друг друга, вот и играют.
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+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
22.04.2021 в 14:19
Тонкий футбольный юмор ...
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+3
0


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