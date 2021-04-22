Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день
Босс также поставил немецких отличников всем в пример
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал последствия, с которыми столкнутся клубы-основатели европейской Суперлиги после провала проекта. Цитирует словенца Football Italia.
"Только я буду решать, кто будет сидеть на встречах рядом со мной. Кого-то я посажу чуть дальше. Если эти клубы хотят вновь принимать участие в турнирах под нашей эгидой, то им придется приблизиться к нам. Мы оценим то, что произошло, но я не хочу вдаваться в детали, ведь мы все еще обсуждаем ситуацию с нашими юристами. Мы поговорим об этом на следующей неделе".
"Английские клубы приняли верное решение, мы это учтем. Взгляните на "Баварию" – у них нет долгов, они победили в Лиге чемпионов. Я находился в постоянном контакте с Карлом-Хайнцем Руммениге и Хансом-Йоахимом Ватцке. Они очень мне помогли, как и президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи, который, по логике, должен был стать одним из первых участников Суперлиги".
"Сегодня мне прислали расписание матчей Суперлиги. Забавно, там "Реал" и "Ювентус" играют между собой каждый день".
Популярное сейчас
- Источник: Стал известен претендент на пост главного тренера Александрии
- СМИ: Каштру покинет Шахтер и может продолжить карьеру в Катаре
- Суперлигу покинули ещё трое, финалисты Кубка Украины, назначение Монзуль. Главные новости за 21 апреля
- Европейская Суперлига дала время ПСЖ, Боруссии Д и Баварии
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО