Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал последствия, с которыми столкнутся клубы-основатели европейской Суперлиги после провала проекта. Цитирует словенца Football Italia.

"Только я буду решать, кто будет сидеть на встречах рядом со мной. Кого-то я посажу чуть дальше. Если эти клубы хотят вновь принимать участие в турнирах под нашей эгидой, то им придется приблизиться к нам. Мы оценим то, что произошло, но я не хочу вдаваться в детали, ведь мы все еще обсуждаем ситуацию с нашими юристами. Мы поговорим об этом на следующей неделе".