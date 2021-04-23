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Банк JP Morgan – о Суперлиге: Мы неправильно оценили, как сделку воспримут в футбольном сообществе

Общие новости
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Отрицательной реакции никто не ждал

Банк JP Morgan – о Суперлиге: Мы неправильно оценили, как сделку воспримут в футбольном сообществе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Американский банк JP Morgan выпустил заявление о новообразовавшемся турнире под названием Суперлига.

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"Мы явно неправильно оценили, как сделку воспримут в более широком футбольном сообществе, и как она может повлиять на него в будущем. Мы извлечем урок из этого".

Напомним, ожидалось, что JP Morgan выступит спонсором соревнования и выделит участникам Суперлиги стартовый капитал в размере 3,5 миллиардов евро.

Крупный американский финансовый холдинг образовался в результате слияния нескольких банков США. Штаб-квартира JP Morgan находится на Манхэттене. Данное финансовое учреждение входит в "большую четверку" банков США.

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В статье: Суперлига JP Morgan
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
23.04.2021 в 14:04
Они это серьезно? Крупная финансовая организация, которая не может просчитать элементарных вещей? Как вообще их банк существует?
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