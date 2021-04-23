Банк JP Morgan – о Суперлиге: Мы неправильно оценили, как сделку воспримут в футбольном сообществе
Отрицательной реакции никто не ждал
Getty Images / Global Images Ukraine
Американский банк JP Morgan выпустил заявление о новообразовавшемся турнире под названием Суперлига.
"Мы явно неправильно оценили, как сделку воспримут в более широком футбольном сообществе, и как она может повлиять на него в будущем. Мы извлечем урок из этого".
.@jpmorgan statement on Super League: “We clearly misjudged how this deal would be viewed by the wider football community and how it might impact them in the future. We will learn from this.”— Paul Kelso (@pkelso) April 23, 2021
Напомним, ожидалось, что JP Morgan выступит спонсором соревнования и выделит участникам Суперлиги стартовый капитал в размере 3,5 миллиардов евро.
Крупный американский финансовый холдинг образовался в результате слияния нескольких банков США. Штаб-квартира JP Morgan находится на Манхэттене. Данное финансовое учреждение входит в "большую четверку" банков США.
Популярное сейчас
- Источник: Лучано Лучи может потерять должность в УАФ
- УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится
- Гасперини объяснил, почему заменил Малиновского в игре с Ромой
- Ребров - чемпион, Динамо выиграло суд, а Суперлига продержалась ровно день. Главные новости от 20 апреля
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи