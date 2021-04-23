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Клубы, которые вышли из Суперлиги, должны оплатить штраф в размере 150 млн евро

Общие новости
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По условиям контракта

Клубы, которые вышли из Суперлиги, должны оплатить штраф в размере 150 млн евро

The Super League Site

Новина українською

Стали известны детали контракта, который подписывали клубы-участники Европейской Суперлиги. Команды, отказавшиеся от участия в проекте, должны оплатить штраф в размере 150 млн евро, сообщает Daily Mail.

В контракте сказано, что клубы, вышедшие из Суперлиги, столкнутся с штрафом в размере 150 млн евро. Это станет огромным финансовым ударом для шести клубов Премьер-лиги и других, которые отказались от участия в турнире.

Утечка контракта в сеть произошла после того, как клубы Суперлиги получили поддержку от УЕФА в пятницу. Ассоциация решила, что не станет применять к клубам спортивные наказания. Руководители УЕФА решили не исключать кого-либо из участников из соревнований Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом сезоне и не накладывать запрет на участие в турнирах следующего года.

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Клубы, подписавшие контракт, обязались участвовать в турнире в течение 23 лет. Выход из Суперлиги был возможен не ранее чем через три года.

Напомним, что в Европейской Суперлиге должны были принять участие 12 европейских клубов — "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", мадридский "Атлетико", "Ювентус", "Милан" и "Интер".

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В статье: Суперлига
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