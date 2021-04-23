Или ЛЧ, или Суперлига - Чеферин грозит санкциями Реалу, Барселоне, Ювентусу и Милану
Борьба продолжается
Президент УЕФА Александер Чеферин грозит санкциями клубам, которые еще не объявили о своем отказе от участия в Европейской Суперлиге.
В частности, речь идет о "Реале", "Барселоне", "Ювентусе" и "Милане".
"Испанские и итальянские клубы, всё еще держащиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА, иначе они будут лишены права участвовать в Лиге чемпионов. Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они частью Суперлиги или европейским клубом.
Если они говорят "мы в Суперлиге", то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. Если они готовы к этому, то могут играть в своем собственном турнире", — приводит слова Чеферина Associated Press.
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