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Или ЛЧ, или Суперлига - Чеферин грозит санкциями Реалу, Барселоне, Ювентусу и Милану

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Или ЛЧ, или Суперлига - Чеферин грозит санкциями Реалу, Барселоне, Ювентусу и Милану

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Президент УЕФА Александер Чеферин грозит санкциями клубам, которые еще не объявили о своем отказе от участия в Европейской Суперлиге.

В частности, речь идет о "Реале", "Барселоне", "Ювентусе" и "Милане".

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"Испанские и итальянские клубы, всё еще держащиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА, иначе они будут лишены права участвовать в Лиге чемпионов. Совершенно очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они частью Суперлиги или европейским клубом.

Если они говорят "мы в Суперлиге", то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. Если они готовы к этому, то могут играть в своем собственном турнире", — приводит слова Чеферина Associated Press.

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В статье: УЕФА Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Милан Александер Чеферин
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
23.04.2021 в 23:14
Милан, опомнись! С теми тремя всё ясно, но ты то чего в позу стал?
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Spokoyno (Киев)
23.04.2021 в 22:54
Во підставились... СЛ вмерла, а от боргові зобов'язання НІТ! Направо підеш бабки плати! Наліво підеш, ще гірше буде.
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