Вацко: Суперлига - это просто куча проходных, неинтересных матчей
Все из-за регламента
The Super League Site
Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко высказался на счет создания Суперлиги:
"Мы живем в такое время, что, на мой взгляд, умный человек должен спокойно относиться к любым новостям.
Когда выступили с поддержкой в сторону УЕФА Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон, стало понятно, что идея с Суперлигой провалится. Мы увидели попытку большого бизнеса заработать еще больше.
Для меня идея создания Суперлиги - это удар по УЕФА. Суперлига - это “прощай, Лига Чемпионов” в её классическом виде.
Если бы не было давления общественности в Англии и не вышли на арену лидеры европейских стран - Суперлига бы состоялась.
В случае создания Суперлиги была бы большая пропасть между клубами. УЕФА была бы помножена на ноль.
Я думаю, что история с Суперлигой подтолкнет европейский футбол к реформам. Проблема Суперлиги была в том, что все эти клубы поставили себя выше УЕФА. Они вытерли ноги об УЕФА. Но, как не крути, мы говорим о футболе как о спорте.
Какая спортивная составляющая Суперлиги? Не может быть так, что существует турнир, с которого никто не вылетает. Это будет просто куча проходных, неинтересных матчей.
Я считаю, что при нынешней системе розыгрыша Лига Европы и Лига Конференций - никому не нужные турниры. Это искусственные, популистские турниры.
Сейчас все выглядит так, что УЕФА показала свою силу и успокоила желающих создать Суперлигу. Но там где что-то заканчивается, начинается что-то новое", - сказал Вацко.
Напомним, что в минувшие выходные 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Сейчас уже восемь из них вышли из турнира из-за давления со стороны болельщиков и УЕФА.
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