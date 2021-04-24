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Вацко: Суперлига - это просто куча проходных, неинтересных матчей

Общие новости
(1 голосов)

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Вацко: Суперлига - это просто куча проходных, неинтересных матчей

The Super League Site

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко высказался на счет создания Суперлиги:

"Мы живем в такое время, что, на мой взгляд, умный человек должен спокойно относиться к любым новостям.

Когда выступили с поддержкой в сторону УЕФА Борис Джонсон и Эмманюэль Макрон, стало понятно, что идея с Суперлигой провалится. Мы увидели попытку большого бизнеса заработать еще больше.

Для меня идея создания Суперлиги - это удар по УЕФА. Суперлига - это “прощай, Лига Чемпионов” в её классическом виде.

Если бы не было давления общественности в Англии и не вышли на арену лидеры европейских стран - Суперлига бы состоялась.

В случае создания Суперлиги была бы большая пропасть между клубами. УЕФА была бы помножена на ноль.

Я думаю, что история с Суперлигой подтолкнет европейский футбол к реформам. Проблема Суперлиги была в том, что все эти клубы поставили себя выше УЕФА. Они вытерли ноги об УЕФА. Но, как не крути, мы говорим о футболе как о спорте.

Какая спортивная составляющая Суперлиги? Не может быть так, что существует турнир, с которого никто не вылетает. Это будет просто куча проходных, неинтересных матчей.

Я считаю, что при нынешней системе розыгрыша Лига Европы и Лига Конференций - никому не нужные турниры. Это искусственные, популистские турниры.

Сейчас все выглядит так, что УЕФА показала свою силу и успокоила желающих создать Суперлигу. Но там где что-то заканчивается, начинается что-то новое", - сказал Вацко.

Напомним, что в минувшие выходные 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Сейчас уже восемь из них вышли из турнира из-за давления со стороны болельщиков и УЕФА.

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В статье: Виктор Вацко Суперлига
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
24.04.2021 в 08:45
Как ни когда с ним согласен
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