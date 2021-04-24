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Перес: Либо мы что-то сделаем, либо многие клубы разорятся

Общие новости
(2 голосов)

Председатель Суперлиги продолжает отстаивать проект нового турнира

Перес: Либо мы что-то сделаем, либо многие клубы разорятся

Фото: football-espana.net

Новина українською

Президент мадридского "Реала" и основатель Суперлиги Европы Флорентино Перес продолжает высказываться насчет ситуации в мировом футболе.

– Неужели с экономической точки зрения дела обстоят так плохо? Вы говорите о серьезности ситуации и том, что футбол умирает.

– Давайте посмотрим на данные: недавний отчет KPMG (аудиторская компания – прим.) показывает, что только за первые три месяца пандемии в прошлом сезоне 12 клубов Суперлиги сообщили об убытках в размере 650 млн евро. К концу этого сезона, когда пандемия все еще продолжается, убытки составят от 2 до 2,5 млрд евро. "Бордо" недавно перешел во внешнее управление. Либо мы что-то сделаем в ближайшее время, либо многие другие клубы разорятся.

– Ваш проект предлагает простое решение, которое повысит доход – сделает игры более конкурентоспособными и увлекательными. Как это сделать, чтобы небольшие клубы не расстраивались?

– Реальность такова, что более интересные, зрелищные и конкурентные футбольные матчи приносят больше денег. И это будет для всех, а не только для некоторых, потому что стоимость национальных лиг увеличится. Плюс у нас будут большие суммы солидарности, что является важной частью проекта, – рассказал Перес.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Суперлига
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Комментарии (9)
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Serega1111 (Киев)
24.04.2021 в 21:38
Это высказывание замечательно смотрится на фоне новости о том, что Азар на личном самолете привез себе личного парикмахера
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
24.04.2021 в 21:29
Та мать вас в ёб, может футбол очистится, а то поставили зарплаты в десятки миллионов и трансферы в сотни миллионов
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+1
0
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Next-R (Киев)
24.04.2021 в 21:21
Дедуля не в себе, психушка плачен по нему.
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0
0
Динамист (Киев)
24.04.2021 в 20:58
Я реально по началу был за Суперлигу,но я думал,что этот проэкт со временем будет конкурентом коррупционному УЕФА.А теперь вижу,что это проэкт заработать большие бабки на зарплаты игроков, в большинстве которые их не заслуживают.Так может уменьшить им зарплаты,ну реально сколько зарабатывали тот же Пеле,Марадона и т.д не хотят, пусть дома мячи катают, нехрен разводить клубы на такие бабки.Согласен процесс не простой,но реален.Ну не может стоить ни Месси,ни Мбапе такого бабла.Ладно если бы вкалачивали по три-четыре мяча в матч.Короче пусть валят к себе в Суперлигу,но не забывают,свято место пусто не бывает
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+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
24.04.2021 в 20:31
Старе брехло. Ваші збитки та борги почалися задовго до пандемії, а причина - геть йобнуті цифри зарплат, трансферів та бонусів агентам.
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+2
0
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Динамiт (Василькiв)
24.04.2021 в 20:29
Невгамовний дєд ! Пора вже про вічне подумати, а цей все про гроші !
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0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
24.04.2021 в 20:01
А кто начал моду на покупку футболистов по 200 миллионов евро? А космические зарплаты футболистам? Что они себя чуть ли не богами возомнили... А теперь как говориться в футболе - «вынимайте»
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+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
24.04.2021 в 19:59
Угомоните деда
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+3
-1
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Динамiт (Василькiв)
24.04.2021 в 20:32
Двох дідів ! Плешивого мокшу путіна також угомонити треба !
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+2
-1


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