Перес: Либо мы что-то сделаем, либо многие клубы разорятся
Председатель Суперлиги продолжает отстаивать проект нового турнира
Фото: football-espana.net
Президент мадридского "Реала" и основатель Суперлиги Европы Флорентино Перес продолжает высказываться насчет ситуации в мировом футболе.
– Неужели с экономической точки зрения дела обстоят так плохо? Вы говорите о серьезности ситуации и том, что футбол умирает.
– Давайте посмотрим на данные: недавний отчет KPMG (аудиторская компания – прим.) показывает, что только за первые три месяца пандемии в прошлом сезоне 12 клубов Суперлиги сообщили об убытках в размере 650 млн евро. К концу этого сезона, когда пандемия все еще продолжается, убытки составят от 2 до 2,5 млрд евро. "Бордо" недавно перешел во внешнее управление. Либо мы что-то сделаем в ближайшее время, либо многие другие клубы разорятся.
– Ваш проект предлагает простое решение, которое повысит доход – сделает игры более конкурентоспособными и увлекательными. Как это сделать, чтобы небольшие клубы не расстраивались?
– Реальность такова, что более интересные, зрелищные и конкурентные футбольные матчи приносят больше денег. И это будет для всех, а не только для некоторых, потому что стоимость национальных лиг увеличится. Плюс у нас будут большие суммы солидарности, что является важной частью проекта, – рассказал Перес.
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