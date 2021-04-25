Перес хочет судиться с УЕФА после провала Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует подать в суд на УЕФА из-за провала Суперлиги. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Испанский футбольный функционер считает, что ассоциация нарушает антимонопольные правила. Перес убежден, что УЕФА не должна быть организатором всех европейских футбольных турниров. Именно этот факт станет причиной иска, которого боится президент УЕФА Александр Чеферин.

Отметим, что отказ восьми участников от участия не закрыл проект. Суперлига продолжает существовать в Испании, как отдельная юридическая компания со своим капиталом и советом директоров, куда входят представители этих же 12 клубов под названием European Superleague Company SL. Первые иски в суд будут представлены именно в стране, где зарегистрирован этот турнир.

Напомним, что в минувшие выходные 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Через несколько дней участники по очереди начали выходить из турнира после заявлений и протестов чиновников и болельщиков. Сейчас там остались четыре клуба: "Реал", "Ювентус", "Барселона" и "Милан".