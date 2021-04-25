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Перес хочет судиться с УЕФА после провала Суперлиги

Общие новости
(1 голосов)

Война продолжается

Перес хочет судиться с УЕФА после провала Суперлиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует подать в суд на УЕФА из-за провала Суперлиги. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Испанский футбольный функционер считает, что ассоциация нарушает антимонопольные правила. Перес убежден, что УЕФА не должна быть организатором всех европейских футбольных турниров. Именно этот факт станет причиной иска, которого боится президент УЕФА Александр Чеферин.

Отметим, что отказ восьми участников от участия не закрыл проект. Суперлига продолжает существовать в Испании, как отдельная юридическая компания со своим капиталом и советом директоров, куда входят представители этих же 12 клубов под названием European Superleague Company SL. Первые иски в суд будут представлены именно в стране, где зарегистрирован этот турнир.

Напомним, что в минувшие выходные 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Через несколько дней участники по очереди начали выходить из турнира после заявлений и протестов чиновников и болельщиков. Сейчас там остались четыре клуба: "Реал", "Ювентус", "Барселона" и "Милан".

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В статье: Флорентино Перес Суперлига
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Источник:
Corriere della Sera

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Комментарии (9)
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Serega1111 (Киев)
25.04.2021 в 16:50
Ну, в мадридском суде у него, наверное, все получится, а вот выше - вряд ли
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+3
0
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Zapp Brannigan (Київ)
25.04.2021 в 16:25
Що значить вважає? Він сам погодився на правила УЄФА, коли його клуб брав участь в турнірах УЄФА... Не подобається, хай створює суперлігу чи гіперлігу, чи ще щось, ніхто ж не забороняє. Але хай тоді не скаржиться на заборону грати в турнірах УЄФА!
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
25.04.2021 в 16:23
На довічному заспокоїться, якщо по нормальному не розуміє.
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+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
25.04.2021 в 16:13
Похоже американский банк теперь зажал Пересу яйки ,а он пытается как то выкрутиться.хотел бабла а теперь его яйки между уефа и банком сша и там и там претензии
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
25.04.2021 в 16:10
Уефа обязано срочно его отстранить от футбола.и погасить всю пену от него
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+3
-1
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Просто Квашин (Харьков)
25.04.2021 в 16:09
Упоротый козлина...
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+4
0
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таврия19752009 (симферополь)
25.04.2021 в 16:09
Перес замутил незаконное соревнования ,оно провалилось а он еще судиться будет.А виновато уефа ))))
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+3
-1
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Next-R (Киев)
25.04.2021 в 17:59
Как жаль что оккупацию Крыма вы называете "возвращение в родную гавань"
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0
0
storm_ua (Николаев)
25.04.2021 в 16:04
Все никак не уймется этот испанский аферист.
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+6
0


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