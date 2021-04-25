Перес хочет судиться с УЕФА после провала Суперлиги
Война продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует подать в суд на УЕФА из-за провала Суперлиги. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
Испанский футбольный функционер считает, что ассоциация нарушает антимонопольные правила. Перес убежден, что УЕФА не должна быть организатором всех европейских футбольных турниров. Именно этот факт станет причиной иска, которого боится президент УЕФА Александр Чеферин.
Отметим, что отказ восьми участников от участия не закрыл проект. Суперлига продолжает существовать в Испании, как отдельная юридическая компания со своим капиталом и советом директоров, куда входят представители этих же 12 клубов под названием European Superleague Company SL. Первые иски в суд будут представлены именно в стране, где зарегистрирован этот турнир.
Напомним, что в минувшие выходные 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Через несколько дней участники по очереди начали выходить из турнира после заявлений и протестов чиновников и болельщиков. Сейчас там остались четыре клуба: "Реал", "Ювентус", "Барселона" и "Милан".
Популярное сейчас
- Заря - Олимпик: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Фернандиньо: Мою первую зарплату в Шахтере жена завернула в полотенце и спрятала в скороварку
- Потеря сборной Украины, прорыв Колоса, поражение Десны. Главные новости за 24 апреля
- Президент УЕФА: Мне прислали расписание Суперлиги – Реал и Юве играют между собой каждый день
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи