Конфликт с Гвардиолой, смерть брата и футбол в Африке босиком. История братьев Туре

Героями сегодняшней части о братьях-футболистах станет семейство Туре. Они придадут еще больше африканского колорита, ведь Яя, Коло и Ибрагим провели свои детские и юношеские годы именно на Черном континенте. Предыдущие рассказы были посвящены Боатенгам и Погба , которые были выходцами из Африки, однако они воспитывались в Европе, а не на исторической Родине.

Все трое футболистов родились в одном из крупнейших городов Кот-д'Ивуара Буаке в семье фермеров. Правда, в общем у родителей было девять детей. Коло - самый старший, Яя - на два года моложе его, а Ибрагим родился еще на два года позже Яя.

Отец Мори - офицер в отставке. Из-за трудного положения семья переехала в Абиджан (бывшая столица Кот-д'Ивуара), где ребята провели большую часть своей жизни в Африке. Старшие сыновья с юных лет пытались помогать отцу с деньгами: Коло и Яя вместе работали, натирая обувь людей до блеска. Прокормить 11 человек было настолько трудно, что каждый член семьи мог есть только раз в день.

Коло первый решил попробовать себя в местной футбольной команде "Абиджан”. Яя не пошел по стопам брата и продолжал уже самостоятельно чистить обувь, однако со временем он понимал, что это дело приносит очень мало дохода. Он тоже присоединился к брату.

Яя отличался тем, что играл в футбол... босиком. Первая футбольная обувь у него появилась только в 10 лет. Он был очень скромным, чтобы попросить кого-то купить ему бутсы, а сам не мог их себе позволить. Его называли "полным интровертом", ведь он редко с кем общался, все время держа мысли в себе. Несмотря на это, он выделялся своим талантом среди сверстников.

В возрасте 13 лет Яя присоединился к следующей футбольной академии "АСЭК Мимозас", где воспитывались Эбу, Жервиньо и Калу. Коло также начал выступать за эту же школу. Братья быстро стали лидерами, ведь выделялись среди партнеров. За старшую команду Яя дебютировал в возрасте 17 лет, а Коло - в 20. Ибрагим тоже стал игроком "АСЭК Мимозас", пойдя сразу по стопам старших братьев, пропустив академию "Абиджана".

Первым дорогу в Старый свет проложил Яя. Участник ЧМ-1978 в составе сборной Франции Жан-Марк Гия стал инициатором трансфера 14 самых талантливых юношей Кот-д'Ивуара в бельгийский "Беверен". В составе этой делегации был и Яя. В 2001 году он прибыл на просмотр к "львам", прошел его и подписал контракт. За первую команду он провел три сезона, сыграв 75 ​​матчей. В 2004-м его выкупил донецкий "Металлург" за два миллиона евро. Но перед тем был скандал с лондонским "Арсеналом".

Старший брат еще год поиграл без Яя в "Мимозасе" и в 2002-м был выкуплен лондонским "Арсеналом" за скромные по современным меркам 185 тыс евро. Во втором же сезоне почти никому неизвестный в Европе футболист стал основным игроком одного из лидеров тогдашней АПЛ, проведя 55 матчей во всех турнирах. Именно чемпионат Англии 2003/2004 стал последним на данный момент победным для "канониров", а Коло приложил к этому трофею большую лепту.

Яя мог присоединиться к брату в "Арсенале". В 2003 году Арсен Венгер пригласил его на просмотр в предсезонном матче. Французский специалист оценил действия полузащитника на поле, как "достаточно хорошо", и решил все-таки оформить трансфер, однако... Препятствием стало получение разрешения на работу - Яя не смог переехать в Англию и вскоре перешел в украинскую команду.

Через пол года после провала трансфера в "Арсенал", зимой 2014-го Яя присоединился к донецкой команде. Также в составе "Металлурга" играли его два друга из Кот-д'Ивуара - Игор Лоло и Арсен Не. Привел их всех в команду тогдашний вице-президент Дмитрий Селюк. В общем, тогда дончане отличались яркими футболистами.

Яя заявлял, что "Металлург" для него - "перебиться", время провести. Он знал, что будет играть в хорошем клубе, и хотел благодаря украинской команде показать свои умения.

В Украине он провел всего полтора года, а летом 2005-го его контракт выкупил греческий "Олимпиакос" за 2,7 млн евро.

Младший брат Ибрагим тоже выступал в "Металлурге". Он три года защищал цвета дончан.

Коло выступал за "Арсенал" семь лет, завоевал вместе с "канонирами" пять трофеев. В целом он провел 327 матчей за лондонскую команду. В 2009-м его выкупил "Манчестер Сити" за 16 млн фунтов. Именно тогда набирала обороты начальная стадия эры нефтяных долларов шейхов в голубой части Манчестера. В составе "горожан" Коло провел еще чуть больше сотни матчей, снова победив в АПЛ и, кроме чемпионского титула, завоевав еще Кубок Лиги.

На "МС" его футбольное путешествие Англией не закончилась, ведь еще три сезона он провел в "Ливерпуле", так и не став железным игроком основы. Возраст был уже не тот - на момент перехода (2013) ему исполнилось 32 года. Завершал центральный защитник в "Селтике", проведя сезон в Шотландии.

Карьера Яя была более яркой, чем у старшего брата. После года в Греции, полузащитника выкупил "Монако". А еще через сезон Яя стал игроком "Барселоны". Он не был основным игроком в Испании, но считался близким футболистом к стартовой одиннадцатке. Причина этому кроется не только в большой конкуренции в центре поля (чего стоят только Хави и Иньеста), но и в конфликте с наставником Пепом Гвардиолой. Об этом чуть ниже.

После всех возможных выигранных титулов в "Барселоне" Яя присоединился к брату, став игроком "Ман Сити". В Манчестере он задержался дольше всего в своей карьере, проведя восемь лет, став обладателем девяти титулов. Правда, и здесь его постигла ссора с Пепом. Последние два сезона в составе "горожан" Яя провел под руководством испанского наставника. В первом количество матчей в АПЛ уменьшилось до 25 (самый низкий показатель на то время в Англии для Яя), а в финальном для себя сезоне на Туманном Альбионе футболист провел всего 228 минут на поле в 10 матчах чемпионата Англии, однажды выйдя в стартовом составе да еще и с капитанской повязкой. Провели с почестями.

