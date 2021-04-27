Конфликт с Гвардиолой, смерть брата и футбол в Африке босиком. История братьев Туре

Героями сегодняшней части о братьях-футболистах станет семейство Туре. Они придадут еще больше африканского колорита, ведь Яя, Коло и Ибрагим провели свои детские и юношеские годы именно на Черном континенте. Предыдущие рассказы были посвящены Боатенгам и Погба , которые были выходцами из Африки, однако они воспитывались в Европе, а не на исторической Родине.

Тяжелое детство в африканских условиях

Все трое футболистов родились в одном из крупнейших городов Кот-д'Ивуара Буаке в семье фермеров. Правда, в общем у родителей было девять детей. Коло - самый старший, Яя - на два года моложе его, а Ибрагим родился еще на два года позже Яя.

Отец Мори - офицер в отставке. Из-за трудного положения семья переехала в Абиджан (бывшая столица Кот-д'Ивуара), где ребята провели большую часть своей жизни в Африке. Старшие сыновья с юных лет пытались помогать отцу с деньгами: Коло и Яя вместе работали, натирая обувь людей до блеска. Прокормить 11 человек было настолько трудно, что каждый член семьи мог есть только раз в день.

Коло первый решил попробовать себя в местной футбольной команде "Абиджан”. Яя не пошел по стопам брата и продолжал уже самостоятельно чистить обувь, однако со временем он понимал, что это дело приносит очень мало дохода. Он тоже присоединился к брату.

Молодежные команды

Яя отличался тем, что играл в футбол... босиком. Первая футбольная обувь у него появилась только в 10 лет. Он был очень скромным, чтобы попросить кого-то купить ему бутсы, а сам не мог их себе позволить. Его называли "полным интровертом", ведь он редко с кем общался, все время держа мысли в себе. Несмотря на это, он выделялся своим талантом среди сверстников.

В возрасте 13 лет Яя присоединился к следующей футбольной академии "АСЭК Мимозас", где воспитывались Эбу, Жервиньо и Калу. Коло также начал выступать за эту же школу. Братья быстро стали лидерами, ведь выделялись среди партнеров. За старшую команду Яя дебютировал в возрасте 17 лет, а Коло - в 20. Ибрагим тоже стал игроком "АСЭК Мимозас", пойдя сразу по стопам старших братьев, пропустив академию "Абиджана".

14 афроамериканцев в Европе

Первым дорогу в Старый свет проложил Яя. Участник ЧМ-1978 в составе сборной Франции Жан-Марк Гия стал инициатором трансфера 14 самых талантливых юношей Кот-д'Ивуара в бельгийский "Беверен". В составе этой делегации был и Яя. В 2001 году он прибыл на просмотр к "львам", прошел его и подписал контракт. За первую команду он провел три сезона, сыграв 75 ​​матчей. В 2004-м его выкупил донецкий "Металлург" за два миллиона евро. Но перед тем был скандал с лондонским "Арсеналом".

Коло лучше стартовал в Европе

Старший брат еще год поиграл без Яя в "Мимозасе" и в 2002-м был выкуплен лондонским "Арсеналом" за скромные по современным меркам 185 тыс евро. Во втором же сезоне почти никому неизвестный в Европе футболист стал основным игроком одного из лидеров тогдашней АПЛ, проведя 55 матчей во всех турнирах. Именно чемпионат Англии 2003/2004 стал последним на данный момент победным для "канониров", а Коло приложил к этому трофею большую лепту.

Яя мог присоединиться к брату в "Арсенале". В 2003 году Арсен Венгер пригласил его на просмотр в предсезонном матче. Французский специалист оценил действия полузащитника на поле, как "достаточно хорошо", и решил все-таки оформить трансфер, однако... Препятствием стало получение разрешения на работу - Яя не смог переехать в Англию и вскоре перешел в украинскую команду.

"Металлург" в истории жизни двух братьев

Через пол года после провала трансфера в "Арсенал", зимой 2014-го Яя присоединился к донецкой команде. Также в составе "Металлурга" играли его два друга из Кот-д'Ивуара - Игор Лоло и Арсен Не. Привел их всех в команду тогдашний вице-президент Дмитрий Селюк. В общем, тогда дончане отличались яркими футболистами.

"У Яя Туре уже было предложение от "ПСЖ", но я убедил его поехать в Украину. Он послушал мой совет, и вы сами знаете, что было дальше. Но когда он играл здесь, все эти знатоки о нем ничего хорошего не говорили. То он тягучий, то медленный", - сказал Селюк.

Яя заявлял, что "Металлург" для него - "перебиться", время провести. Он знал, что будет играть в хорошем клубе, и хотел благодаря украинской команде показать свои умения.

"Человек выделялся. Но его нянчили реально. Руководители очень за него переживали. Многое ему позволяли", - вспоминает бывший нападающий "МетаДона" Александр Алексеенко.

"Борщ я так и не попробовал. В то время у нас в "Металлурге" был очень строгий диетолог. Мы должны были есть на базе, а перед тренировками нас проверяла специальная машина, которая подсчитывала количество жиров в организме. Диетолог был настолько строгим, что мог отнять деньги из зарплаты. Можно было поесть только один раз. Этот парень следил за нами каждый день", - рассказывает Яя.

В Украине он провел всего полтора года, а летом 2005-го его контракт выкупил греческий "Олимпиакос" за 2,7 млн евро.

Младший брат Ибрагим тоже выступал в "Металлурге". Он три года защищал цвета дончан.

Европейские вершины братьев. Все-таки один клуб на двоих

Коло выступал за "Арсенал" семь лет, завоевал вместе с "канонирами" пять трофеев. В целом он провел 327 матчей за лондонскую команду. В 2009-м его выкупил "Манчестер Сити" за 16 млн фунтов. Именно тогда набирала обороты начальная стадия эры нефтяных долларов шейхов в голубой части Манчестера. В составе "горожан" Коло провел еще чуть больше сотни матчей, снова победив в АПЛ и, кроме чемпионского титула, завоевав еще Кубок Лиги.

На "МС" его футбольное путешествие Англией не закончилась, ведь еще три сезона он провел в "Ливерпуле", так и не став железным игроком основы. Возраст был уже не тот - на момент перехода (2013) ему исполнилось 32 года. Завершал центральный защитник в "Селтике", проведя сезон в Шотландии.

Карьера Яя была более яркой, чем у старшего брата. После года в Греции, полузащитника выкупил "Монако". А еще через сезон Яя стал игроком "Барселоны". Он не был основным игроком в Испании, но считался близким футболистом к стартовой одиннадцатке. Причина этому кроется не только в большой конкуренции в центре поля (чего стоят только Хави и Иньеста), но и в конфликте с наставником Пепом Гвардиолой. Об этом чуть ниже.

После всех возможных выигранных титулов в "Барселоне" Яя присоединился к брату, став игроком "Ман Сити". В Манчестере он задержался дольше всего в своей карьере, проведя восемь лет, став обладателем девяти титулов. Правда, и здесь его постигла ссора с Пепом. Последние два сезона в составе "горожан" Яя провел под руководством испанского наставника. В первом количество матчей в АПЛ уменьшилось до 25 (самый низкий показатель на то время в Англии для Яя), а в финальном для себя сезоне на Туманном Альбионе футболист провел всего 228 минут на поле в 10 матчах чемпионата Англии, однажды выйдя в стартовом составе да еще и с капитанской повязкой. Провели с почестями.

Happy birthday Kolo! ????



A great brother who always has my back ???????? pic.twitter.com/cdhFt1X5Mb — Yaya Touré (@YayaToure) March 19, 2021

В "Сити" фанаты любили Яя и Коло и даже посвятили им песню.

Заканчивал Яя в Китае, транзитом через "Олимпиакос", сыграв всего пять матчей в Греции за полгода

Ибрагим в Европе долго не задержался. После трех сезонов в Украине, он перешел в "Ниццу", однако в дубль, так и не сыграв за основу. Во Франции Ибрагим провел год, сделав затем паузу на полтора сезона. С 2009-го в его списке были только африканские команды, а в 2013 он завершил карьеру, не объявив об этом.

Конфликт Яя с Гвардиолой

"Когда Туре покинул "Барселону" ради "Сити", Пеп сказал, что Яя едет в дерьмовую команду. Теперь Гвардиола сам в этой дерьмовой команде. Пеп любит деньги больше, чем футбол", - вспоминает агент футболиста Дмитрий Селюк.

Из-за того, что Пеп не всегда давал играть Яя в "Барселоне", между тренером и футболистом начался конфликт. Туре даже выходил на поле на позиции центрального защитника, в то время как опорником играл Серхио Бускетс.

Игрок считал, что Гвардиола любит доминировать и хочет иметь послушных игроков, которые "лижут ему руки". Ему не нравились такие отношения. Он добавил, что другие игроки тоже придерживаются такого мнения, просто боятся это сказать. В конце концов, они возненавидели Пепа из-за его манипуляций, опять же по словам Яя.

"Пеп был жесток по отношению ко мне. Думаете, "Барселона" могла бы так поступить с Иньестой? И я задумался: а не из-за моего это цвета кожи? У него часто возникают проблемы с африканцами, куда бы он ни пришел. И я задаю себе вопрос. Пеп делает вид, что у него нет этих проблем, потому что он очень умен, чтобы оказаться в ловушке", - сказал Яя.

Футболист обвинял наставника в расизме. Гвардиола был очень возмущен из-за его слов. Когда схватка затихла, игрок пытался извиниться за свои обвинения, но пока Пеп не помирился с ним.

В последнем сезоне Яя в "Манчестер Сити" испанский тренер не включил футболиста в заявку на Лигу Чемпионов, чем снова возмутил Селюка:

"Это решение принял гениальный менеджер современности. Гвардиола хороший тренер, но как человек - дерьмо. Пеп улыбается вам, заставляет поверить, что он ваш лучший друг, а затем изменяет вам", - говорил Дмитрий.

Позже не только футболист, но и его агент извинился перед Гвардиолой.

Отмечу, что это не единственный конфликт Яя с тренером. Он также побил горшки с менеджером "Монако" Ласло Белёни.

"Где твой Кубок Африки?"

На двух братья Яя и Коло провели более 200-т матчей за сборную Кот-д'Ивуара: в активе старшего 118 поединков, младшего - 97. Вместе они сыграли на шести Кубках Африки и двух Чемпионатах Мира. Их единственный трофей со сборной - это победа в Кубке Африки 2015 года.

В 2011-2014 гг. Яя четыре раза подряд побеждал в номинации "Лучший игрок Африки". В 2015-м году, как раз победном для сборной Кот-д'Ивуара, лауреатам стал нападающий тогда еще дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг. Замечу, что Габон на Кубке Африки 2015 выбыл в первом же раунде.

"Я очень сильно разочарован. Печально видеть, что Африка реагирует таким образом - не придает значения достижением на континенте. Мы, африканцы, не показываем, что Африка важна для нас. Мы уделяем больше внимания тому, что происходит за рубежом, а не на нашем собственном континенте. Это печально", - возмущался после объявления результатов Яя.

Смерть брата

После матча Колумбия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2014 Коло и Яя узнали, что их младший брат Ибрагим погиб. Причину ухода в вечность 28-летнего футболиста не назвали до сих пор. Умер он, кстати, в Манчестере. Тогда он уже не выступал ни за какой клуб.

Звездность

Яя Туре - самый известный человек в мире с именем Яя и один из лучших футболистов в истории Африки. Многие фанаты его любят и сделали даже такой комичной персоной, несмотря на его частое недовольство своим футбольным положением. Для "Манчестер Сити" он легенда, ведь пришел как раз во время расцвета команды под руководством арабских шейхов.

Коло - тоже легенда. Он был основным игроком в том золотом "Арсенале" Арсена Венгера, который выиграл последний для "канониров" титул чемпиона Англии в сезоне 2003/2004. Правда, часто его заслуги и хорошую карьеру умаляют на фоне звездности младшего брата.

Современность

После завершения футбольной тропинки оба брата отправились покорять тренерские мостики. Яя Туре решил вернуться в Украину и сейчас бесплатно работает ассистентом Юрия Калитвинцева в донецком "Олимпике". Коло же пошел выше - он помощник Брендана Роджерса в английском "Лестере". Кто знает, может на каком-то из Кубков Африки тандем братьев-тренеров добудет победу со сборной Кот-д'Ивуара?

Фото: lifebogger, AFP, "Манчестер Сити", "Ливерпуль", SNTV, Tribuna, "Арсенал", "Олимпик", Getty Images/Global Images Ukraine