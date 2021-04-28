Реанимация мертвого? Опубликованы неожиданные результаты медкомиссии по поводу смерти Марадоны
Диего уже почти полгода нет с нами
Getty Images / Global Images Ukraine
Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября 2020-го в возрасте 60 лет. Медики отрицают свою причастность к смерти легендарного футболиста.
Как сообщают Football Italia и ТN, оказывается, Марадона умер утром, а не в обед, как всем было преподнесено ранее – такие выводы сделала специальная медкомиссия. По информации источников, Диего отошел в мир иной во время сна в районе 5 утра, реанимировали Марадону уже мертвого, а показания некоторых свидетелей являются неправдивыми. К примеру, одна из медсестер заявляла, что утром он просыпался и вставал с постели.
Важно, что врачи сообщили причину смерти – это ранее существовавшая у Диего болезнь сердца, острый цирроз и отек легких. Врачи аргентинца не знали об этом, так как экс-футболист никогда не проходил регулярные обследования.
Медкомиссия заявила о небрежности врачей в уходе за пациентом, неконтролируемой ситуации в доме Марадоны в последние его дни жизни – с полным отсутствием необходимого медицинского оборудования для лечения.
В настоящее время под следствием находятся семь человек: личный врач Марадоны Леопольдо Луке, его психиатр Агустина Косачева, психолог Карлос Даниэль Диас и четыре медсестры.
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