"Эта история подчеркивает дух открытости футбола". УЕФА поддержал первого судью-трансгендера из Израиля

Пресс-служба УЕФА поддержала первого в истории футбола судью-трансгендера из Израиля. Арбитр Саги Берман сменил пол и имя – теперь судью зовут Сапир, что на иврите означает "сапфир". В Твиттере организации написано следующее:

Читайте также Костышин жестко ответил журналисту на защиту своих игроков насчет ситуации в поезде

"Эта вдохновляющая история подчеркивает дух открытости футбола. Сапир Берман – молодец, мы с тобой!"

Израильская ассоциация футбола гордится рефери:

"У нас новый судья – Сапир Берман. Первый рефери-трансгендер! Мы так гордимся".

???? An inspirational story that highlights football's spirit of inclusiveness. Well done Sapir Berman, we're with you! https://t.co/EwndWGeSlk — UEFA (@UEFA) April 28, 2021

Берман – не единственный судья-трансгендер в мире. В 2018 году первым футбольным арбитром-трансгендером стала Люси Кларк из Великобритании.