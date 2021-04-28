  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

"Эта история подчеркивает дух открытости футбола". УЕФА поддержал первого судью-трансгендера из Израиля

Общие новости
(1 голосов)

Арбитр сменил пол

"Эта история подчеркивает дух открытости футбола". УЕФА поддержал первого судью-трансгендера из Израиля

Israel FA

Новина українською

Пресс-служба УЕФА поддержала первого в истории футбола судью-трансгендера из Израиля. Арбитр Саги Берман сменил пол и имя – теперь судью зовут Сапир, что на иврите означает "сапфир". В Твиттере организации написано следующее:

Читайте такжеКостышин жестко ответил журналисту на защиту своих игроков насчет ситуации в поезде

"Эта вдохновляющая история подчеркивает дух открытости футбола. Сапир Берман – молодец, мы с тобой!"

Израильская ассоциация футбола гордится рефери:

"У нас новый судья – Сапир Берман. Первый рефери-трансгендер! Мы так гордимся".

Берман – не единственный судья-трансгендер в мире. В 2018 году первым футбольным арбитром-трансгендером стала Люси Кларк из Великобритании.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА арбитр Сапир Берман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cerega15 (Kherson)
28.04.2021 в 15:36
Не совсем понятно, какой пол у него был и какой теперь стал.
Ответить
0
0
Litb@rski (Кёльн)
28.04.2021 в 15:28
А теперь высказывание -судья тридвараз к этому подходит...
Ответить
0
0
khatskevich_bog (Киев)
28.04.2021 в 15:08
буде прикольно,якщо це чудо назначать на матч Колос в еврокубках )))))))))))
Ответить
0
-1
viajador (Кошмари City)
28.04.2021 в 14:44
Ответить
0
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
28.04.2021 в 14:37
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...