"Эта история подчеркивает дух открытости футбола". УЕФА поддержал первого судью-трансгендера из Израиля

Пресс-служба УЕФА поддержала первого в истории футбола судью-трансгендера из Израиля. Арбитр Саги Берман сменил пол и имя – теперь судью зовут Сапир, что на иврите означает "сапфир". В Твиттере организации написано следующее:

Израильская ассоциация футбола гордится рефери:

???? An inspirational story that highlights football's spirit of inclusiveness. Well done Sapir Berman, we're with you! https://t.co/EwndWGeSlk