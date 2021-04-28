"Эта история подчеркивает дух открытости футбола". УЕФА поддержал первого судью-трансгендера из Израиля
Арбитр сменил пол
Israel FA
Пресс-служба УЕФА поддержала первого в истории футбола судью-трансгендера из Израиля. Арбитр Саги Берман сменил пол и имя – теперь судью зовут Сапир, что на иврите означает "сапфир". В Твиттере организации написано следующее:
"Эта вдохновляющая история подчеркивает дух открытости футбола. Сапир Берман – молодец, мы с тобой!"
Израильская ассоциация футбола гордится рефери:
"У нас новый судья – Сапир Берман. Первый рефери-трансгендер! Мы так гордимся".
???? An inspirational story that highlights football's spirit of inclusiveness. Well done Sapir Berman, we're with you! https://t.co/EwndWGeSlk— UEFA (@UEFA) April 28, 2021
Берман – не единственный судья-трансгендер в мире. В 2018 году первым футбольным арбитром-трансгендером стала Люси Кларк из Великобритании.
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