Гиггз не признал вину в нападении на бывшую девушку

Главный тренер сборной Уэльса и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз в суде не признал свою вину в нападении на двух женщин, пишет The Sun.

По информации СМИ, Гиггза обвиняют в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке 36-летней Кейт Гревилл. Кроме этого, он обвиняется в домогательствах, оскорблениях, унижении и издевательстве над ней на протяжении трех лет. Пара встречалась с 2017 по 2020 год. Также его обвинили в нападении на младшую сестру Кейт Эмму.

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Следующее судебное заседание состоится 26 мая.

23 апреля футбольная ассоциация Уэльса отстранила его от должности главного тренера сборной из-за обвинений.