  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Гиггз не признал вину в нападении на бывшую девушку

Общие новости
(1 голосов)

Следующее слушание состоится 26 мая

Гиггз не признал вину в нападении на бывшую девушку

Новина українською

Главный тренер сборной Уэльса и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз в суде не признал свою вину в нападении на двух женщин, пишет The Sun.

По информации СМИ, Гиггза обвиняют в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке 36-летней Кейт Гревилл. Кроме этого, он обвиняется в домогательствах, оскорблениях, унижении и издевательстве над ней на протяжении трех лет. Пара встречалась с 2017 по 2020 год. Также его обвинили в нападении на младшую сестру Кейт Эмму.

Читайте такжеГиггзу предъявлено официальное обвинение в избиении девушки. Он отстранен от работы на Евро

Следующее судебное заседание состоится 26 мая.

23 апреля футбольная ассоциация Уэльса отстранила его от должности главного тренера сборной из-за обвинений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Райан Гиггз
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
28.04.2021 в 17:19
А вы спрашиваете почему так много "нетрадиционных" граждан появляются во всех сферах жизни. Да им же пробиться везде легче! Нормальному мужику нельзя косо посмотреть ни на женщину, ни на гея, ни на черного - сразу в суд и обструкция. А гей - он сам кого хочешь засудит, за то же самое :)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...