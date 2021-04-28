Гиггз не признал вину в нападении на бывшую девушку
Следующее слушание состоится 26 мая
Главный тренер сборной Уэльса и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз в суде не признал свою вину в нападении на двух женщин, пишет The Sun.
По информации СМИ, Гиггза обвиняют в нанесении телесных повреждений его бывшей девушке 36-летней Кейт Гревилл. Кроме этого, он обвиняется в домогательствах, оскорблениях, унижении и издевательстве над ней на протяжении трех лет. Пара встречалась с 2017 по 2020 год. Также его обвинили в нападении на младшую сестру Кейт Эмму.
Следующее судебное заседание состоится 26 мая.
23 апреля футбольная ассоциация Уэльса отстранила его от должности главного тренера сборной из-за обвинений.
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