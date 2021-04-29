Успех Ман Сити, достижение Зинченко и кошмар для Каргбо. Главные новости за 28 апреля
UA-Football подготовил для Вас подборку наиважнейших новостей из мира футбола за среду, 28 апреля
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Манчестер Сити сделал весомый шаг в сторону финала ЛЧ
"Манчестер Сити" на выезде одолел "Пари Сен-Жермен" (1:2) в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов. Париж здорово начал матч и рано повёл благодаря голу Маркиньоса. Но после перерыва команда Гвардиолы преобразилась и добыла победу усилиями Кевина Де Брюйне и Рияда Мареза. Два выездных гола и победа – отличный задел перед ответной игрой на "Этихад".
Зинченко – первый украинец с времён Шевы с результативным действием в 1/2 ЛЧ
Украинский защитник "Ман Сити" Александр Зинченко вышел на замену в матче против ПСЖ и уже через пару минут отдал результативный пас на Кевина де Брюйне. Таким образом Зинченко стал первым украинцем, который отметился результативным действием в полуфиналах Лиги чемпионов за последние 16 лет. Последним из украинцев на этой стадии ЛЧ отмечался Андрей Шевченко, который в апреле 2005 в составе "Милана" забил ПСВ.
Жуниор Мораес пропустит 9 месяцев
Стали известны сроки восстановления Жуниора Мораеса. Ранее форвард "Шахтёра" и сборной Украины был прооперирован в Барселоне в связи с разрывом боковой и крестообразной связок колена. Операция прошла без осложнений, но в ближайшие 9 месяцев Мораес будет занят реабилитацией, что подтвердил врач "горняков" Вадим Попов.
Марсело рискует не сыграть в ответной игре с Челси из-за выборов
"Реал" может остаться без Марсело на ответный полуфинал Лиги Чемпионов с "Челси". Дело в том, что латераля вызвали в наблюдательную комиссию на выборы в Ассамблею Мадрида. Выборы должны состояться 4-го мая, и таким образом Марсело не сможет улететь в Лондон вместе с командой. В 2011 году Марсело получил испанское гражданство. Именно поэтому его привлекают к участию в выборах.
Де Пена будет ждать предложений от других клубов летом
Вингер "Динамо" Карлос Де Пена выразил заинтересованность в смене клубной прописки грядущим летом. У уругвайца осталось всего полгода по контракту, так что он надеется, что его не будут силой удерживать в составе нового чемпиона Украины. Также Карлос подтвердил, что у него были переговоры с представителями MLS посреди сезона, но киевляне не отпустили его в "Даллас".
Жуткая травма Каргбо
В перенесенном матче 10-го тура УПЛ между "Олимпиком" (2:1) и "Зарей" случилась большая беда. Форвард "олимпийцев" Ибрагим Каргбо получил перелом малой и большой берцовой кости в единоборстве с вратарём луганчан Василем, после чего его увезли на карете скорой помощи прямо со стадиона. Напомним, контракт бельгийца принадлежит киевскому "Динамо". О сроках восстановления бедолаги пока не сообщается. "Заря", к слову, упустила прекрасную возможность сократить отставание от "Шахтера" до одного очка. В луганском клубе убеждены, что на результат поединка повлияло отвратительное судейство Николая Балакина.
Во Франции собираются сократить число участников чемпионата
Во Франции вернулись к обсуждению идеи сокращения числа участников Лиги 1. Вопрос был поднят на совете директоров Профессиональной футбольной лиги, который проходил в Zoom. Предлагалось сократить количество участников Лиги 1 до 16 клубов, но пока остановились на 18. Причина – падение финансовых доходов от продажи прав на телетрансляции матчей. Также это позволит освободить место в календаре под обновленный формат Лига чемпионов, который стартует с 2024 года.
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