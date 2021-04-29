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УЕФА присоединился к бойкоту соцсетей

Общие новости
(1 голосов)

Об этом рассказал глава организации

УЕФА присоединился к бойкоту соцсетей

UEFA

Новина українською

УЕФА присоединился к бойкоту социальных сетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией, объявленному организациями английского футбола. С 30 апреля по 3 мая в социальных сетях не будут размещаться новые сообщения. Инициативу поддержал лично глава УЕФА Александер Чеферин.

"Мы стали свидетелями случаев оскорблений как на поле, так и в социальных сетях. Это неприемлемо и должно быть прекращено при помощи властей, а также социальных сетей. Опасно позволять культуре ненависти безнаказанно разрастаться, не только для футбола, но и для общества в целом.

Поэтому мы поддерживаем эту инициативу. Футболу пора выступить против этого, и меня впечатлила солидарность, проявленная игроками, клубами и другими.

Я призываю всех подавать официальные жалобы, когда игроки, тренеры, судьи или официальные лица становятся жертвами неприемлемых сообщений. Довольно терпеть этих трусов, которые прячутся за своей анонимностью, чтобы изрыгать ядовитую идеологию", – цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
29.04.2021 в 17:27
Краще би взагалі видалились!
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