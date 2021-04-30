ФИФА присоединилась к бойкоту социальных сетей от английских клубов

Пресс-служба ФИФА поддержала бойкот социальных сетей в знак борьбы с расизмом и дискриминацией. В заявлении говорится следующее:

"ФИФА поддерживает инициативу английского футбола по борьбе с дискриминацией и другими видами оскорбительного поведения в социальных медиа. Этому нет места в футболе и обществе в целом, мы решительно осуждаем это. Мы верим, что власти и социальные сети должны предпринять реальные и эффективные действия, чтобы положить конец этой отвратительной практике, ведь ситуация ухудшается. Нужно что-то предпринять, чтобы покончить с этим – действовать нужно быстро".