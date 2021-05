"Не должен был, но все равно не жалею": как Куман подтерся футболкой сборной Германии

На днях Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Примеры вообще ни за что.

Голландский тренер "Барсы" сказал про четвертого судью что-то вроде: "Ну и тип!", и RFEF посчитала, что этого достаточно для сурового наказания. Бред, если честно.

В карьере Кумана хватало куда более жестких слов и поступков, а был даже один, всколыхнувший всю футбольную общественность. Это даже произносить стыдно, не говоря уже про повторение подобного. Тем не менее, за ЭТО Кумана даже похвалили.

Дело было в 1988 году в полуфинале чемпионата Европы. После победы над ФРГ со счетом 2:1 нынешний наставник "Барсы" выменял футболку у Олафа Тона, после чего прямо перед трибуной с немецкими фанатами ею же и подтерся.

Ronald Koeman wipes his bum with Olaf Thon's West Germany shirt at Euro ’88..



IMAGINE THAT HAPPENED THESE DAYS pic.twitter.com/tcX8iqtBiA