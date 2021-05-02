"Не должен был, но все равно не жалею": как Куман подтерся футболкой сборной Германии

На днях Рональда Кумана дисквалифицировали на два матча Примеры вообще ни за что.

Голландский тренер "Барсы" сказал про четвертого судью что-то вроде: "Ну и тип!", и RFEF посчитала, что этого достаточно для сурового наказания. Бред, если честно.

В карьере Кумана хватало куда более жестких слов и поступков, а был даже один, всколыхнувший всю футбольную общественность. Это даже произносить стыдно, не говоря уже про повторение подобного. Тем не менее, за ЭТО Кумана даже похвалили.

Дело было в 1988 году в полуфинале чемпионата Европы. После победы над ФРГ со счетом 2:1 нынешний наставник "Барсы" выменял футболку у Олафа Тона, после чего прямо перед трибуной с немецкими фанатами ею же и подтерся.

Ronald Koeman wipes his bum with Olaf Thon's West Germany shirt at Euro ’88..



IMAGINE THAT HAPPENED THESE DAYS pic.twitter.com/tcX8iqtBiA — Footy Accumulators (@FootyAccums) June 10, 2016

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Когда через два дня у Рональда спросили, не жалеет ли он о содеянном, он задумался:

"Я знаю, что не должен был этого делать, но сказать, что я жалею… Нет, я не жалею".

Сейчас это кажется дикостью, но тогда его слова не удивили. После победы над немцами в Нидерландах происходили невероятные вещи. В каждом порядочном баре наливали за счет заведения, народ танцевал на столах и припаркованных автомобилях; те, у кого еще оставались силы, несли в руках велосипеды с криками: "Теперь вы не сможете их отобрать!"

"В то время Германия была заклятым врагом. Это воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Никто не сомневался, что вы ненавидите немцев, ведь их все вокруг ненавидели", - рассказывает журналист Бас Лепелаарс.

В день, когда Марко ван Бастен за минуту до свистка в падении забил победный мяч, Басу было 17 лет. Матч он смотрел в баре с друзьями, и они так бурно отмечали победу, что домой добрались через пару дней.

Впереди у Нидерландов еще оставался финал против сборной СССР, но кто о нем вспоминал? Месть немцам была намного важнее любых футбольных трофеев.

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Это началось с удара в спину во Второй мировой.

Голландцы сто лет придерживались нейтралитета и даже не выдали союзникам беглого немецкого кайзера Вильгельма, которого во Франции хотели повесить за Верден, Сомму и много чего еще. Тем не менее, Гитлер не оценил их позицию, и в 1940-м напал.

Королева Вильгельмина бежала из страны и призвала к сопротивлению, которое стоило голландцам 250,000 жизней и разрушенного Роттердама.

Руины Роттердама после бомбежек в 1940 году

Вы, наверное, слышали про Дневник Анны Франк? Так вот, коренным в Нидерландах жилось безопаснее, но тоже отнюдь не сладко. Проверки, репрессии, нищета, а в какой-то момент немцы даже забрали 200,000 велосипедов на нужды Вермахта, что голландцы расценили как банальное ограбление.

Такая ненависть просто не имела шансов не вылиться на футбольные поля в послевоенное время, и она таки вылилась. Впервые это случилось перед финалом ЧМ-1974. Полузащитник "Оранье" Вим ван Хагенем вслух сказал то, о чем думали миллионы:

"Я ненавижу немцев. Они убили моего отца, сестру и двух братьев. Каждый раз, когда я играю против немцев, я хочу их унизить так, как только смогу".

С поля он в тот день уходил в слезах - унизить "Бундестим" не получилось. На вязком, мокром поле голландцы выглядели медленнее обычного, а вот Герд Мюллер свой шанс нашел и вырвал для немцев победу. То фиаско вошло в лексикон голландцев как "De moeder aller nederlagen" ("Мать всех поражений").

Пикантности ситуации добавила скандальная статья Bild, выпущенная накануне финала. В ней было сказано, что голландские звезды вместо тренировок развлекаются в бассейне с шампанским и обнаженными моделями. Кройф, Реп, Крол и другие все отрицали, но что толку? Вместо того, чтоб отдохнуть перед матчем, Йохан всю ночь провел у телефона, успокаивая жену.

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Естественно, такие события еще повысили градус вражды. На ЧМ-78 немцы и голландцы расписали ничью 2:2, которая вывела в финал "Оранье", а сама игра изобиловала грубыми подкатами и стычками. Арбитру даже пришлось выгнать с поля голландца Дика Наннинга за грубый толчок Бернда Хольценбейна.

Еще бурнее прошла встреча на Евро-80: Хуб Стевенс и Тони Шумахер устроили махач прямо на поле, а Рене ван де Керхофф залепил Бернду Шустеру кулаком по лицу, за что получил лишь желтую карточку от французского рефери Робера Вюрца!

ФРГ тогда победила 3:2, а позже и выиграла весь турнир, но спорт между ними начал отходить на второй план. Это была чистая ненависть.

"Еще до игры мы знали, что будет жарко. Мы поклялись выиграть, потому что победа была важна для нашего чувства гордости. Для них нет ничего лучше, чем победить нас. Они нас ненавидят еще больше, чем мы их", - вспоминал полузащитник Бундестим Карл-Хайнц Ферстер.

Некоторым, как Карл-Хайнцу Румменигге такое положение вещей не нравилось. Он настаивал, что "позорно вымещать на поле злость за войну", но кто его слушал? Сорок лет голландцы ждали сатисфакции, и получили ее в тот момент, когда Куман совершил, пожалуй, самый недостойный поступок за всю свою карьеру.

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Извинился Рональд только спустя много лет, когда уже завершил карьеру футболиста и начал другую - тренерскую:

"Эмоции захлестнули. В таких случаях иногда просто теряешь голову. Голландцев ненавидят в Германии. А тут еще накануне того матча газета Bild состряпала про нас небылицы… Некрасиво получилось. Но это послужило мне уроком. Нужно контролировать эмоции, хотя иногда это очень трудно сделать".

Frank RIJKAARD, Ronald KOEMAN, Marco VAN BASTEN - Ajax Amsterdam 1984-85 pic.twitter.com/hAfQIrDMgv — Old School Panini (@OldSchoolPanini) April 24, 2021

На Евро-88 Куману было 25 лет. Он приехал на турнир в статусе звезды ПСВ, только что выигравшего Кубок европейских чемпионов. Наряду с ним Нидерланды тащило молодое, но уже нашумевшее в Европе трио в составе Франка Райкарда, Рууда Гуллита и Марко ван Бастена. Никто из них не имел за плечами и 35 матчей за сборную, но их талант и желание компенсировали все остальное.

В матче с ФРГ команды сперва обменялись довольно сомнительными пенальти, которые реализовали Матеус и Куман, ну а исход встречи, как и всегда, решил ван Бастен.

Он же похоронил и сборную СССР Валерия Лобановского в финале, забив, вероятно, самый исторический гол чемпионатов Европы. Тем не менее, когда Марко сошел с трапа самолета в Амстердаме, он признался, что "больше всего рад победе над отвратительными немцами". Ни его, ни даже Кумана за его жест голландская федерация и не думала наказывать. Они вернулись домой героями, давшими людям то, чего они так долго ждали.

"Перед игрой с немцами я пересмотрел финал ЧМ-1974, вспомнил свои подростковые ощущения и по-настоящему разозлился. Я рад тому, что мы сделали этот подарок старшему поколению, которое пережило войну. Я видел на их лицах слезы радости", - рассказывал вратарь Ханс ван Брекелен.

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Жест Кумана тогда казался высшей точкой ненависти двух народов, но на практике он же стал началом ее конца.

В 1990-м еще произошел памятный инцидент Райкарда - Феллера, а вот дальше градус противостояния начал падать. Поколение, заставшее ужасы войны, получило свою сатисфакцию и успокоилось, а для молодых немцы уже не были врагами. В 1987-м заработала программа обмена студентами Erasmus, в 95-м - Шенгенское соглашение, и, одолевая старые распри, Европа начала знакомиться заново.

Евро-88 был последним, на котором футболисты еще открыто враждовали из-за политики; все последующие напоминали, скорее, добрые маскарады. Викинги в смешных рогатых шлемах, оранжевое море голландцев, даже англичане и те давно не дерутся - лишь пьют свой эль и распевают песни.

Бас Лепелаарс, который 33 года назад, пару дней отмечал победу над немцами, теперь болеет за "Боруссию" и до карантина регулярно ездил в Дортмунд на матчи вместе с сыновьями.

"До 1988 года я редко бывал за границей, только в Люксембурге и Бельгии, а предыдущие поколения даже не учились в других городах. Может, в этом все дело. Мы просто плохо знали мир".

Его философия, наверное, единственный способ для обеих наций навсегда оставить в прошлом ту самую футболку Олафа Тона и все, что к ней привело.