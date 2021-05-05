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Президент ФИФА: Обсуждаем введение потолка зарплат

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Инфантино заявил, что клубам и игрокам нужна поддержка

Президент ФИФА: Обсуждаем введение потолка зарплат

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Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью L'Equipe высказался о необходимости реформ в футболе.

"В 2000-х стало ясно, что финансовое положение большого количества клубов в Европе стало невыносимым. Из-за долгов и ежегодного дефицита финансирования они пришли к катастрофе в среднесрочной перспективе. Правила финансового фэйр-плей могли быть несовершенны, но они были необходимы и принесли хорошие результаты. Десять лет назад финансовый фэйр-плей спас клубный футбол в Европе.

ФИФА находится в процессе пересмотра трансферной системы, потому что пора оказать конкретную помощь клубам и игрокам. Мы всерьёз обсуждаем введение ограничений на размер заработной платы, комиссию за трансфер и комиссию, выплачиваемую агентам. По этим вопросам должна быть полная прозрачность", — цитирует Инфантино Onze Mondial.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА
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Комментарии (1)
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Antolog (Одесса)
05.05.2021 в 18:36
Объявить всех агентов вне закона, зарплату привязать к минималке в Украине, хозяевам клуба ограничить права, чтобы они могли только вкладывать свои деньги в команды, а все остальное было под руководством и по правилам только УЕФА, ФИФА , и национальных лиг... Запретить трансферы, или ограничить их в количестве 5 на одну команду... И все это должно касаться только тех клубов, которые не поддерживают мировую культуру современности, а именно, если в командах нет 60% сотрудников женщин, если 60% всех профессиональных игроков команды являются не заднеприводными, если 60% сотрудников команды, включая и игроков с тренерским штабом не цветные, а все остальные каждый день не начинают с того, что становятся на одно колено и не целуют обувь всем цветным клуба в знак солидарности за издевательство всех белых над чернокожими... Как же прекрасен этот мир, особенно когда ты в нем и закон и совесть и справедливость!)))
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