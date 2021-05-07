По стопам отца: Экс-легионер киевского Динамо начал тренерскую карьеру
Кранчар вошел в тренерский штаб в сборной Хорватии U-19
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-полузащитник "Динамо" Нико Кранчар принял решение начать тренерскую карьеру.
36-летний Кранчар вошел в тренерский штаб Йосипа Шимунича в сборной Хорватии U-19, став одним из ассистентов главного тренера.
"Для меня большая радость и честь получить приглашение от Йосипа стать частью его профессиональной команды, потому что он – в первую очередь мой большой друг. Я надеюсь, что с моим игровым и жизненным опытом я смогу помочь нашим молодым футболистам, верю, что они смогут чему-то научиться у меня", - прокомментировал Кранчар.
В составе киевского "Динамо" Нико Кранчар был с 2012 по 2016 годы. За киевский клуб провел 22 матча, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Добавим, что в начале марта текущего года стало известно про то, что умер отец бывшего динамовца - экс-наставник сборной Хорватии Златко Кранчар.
Популярное сейчас
- Птенцы Ферги, болезненный переход в Эвертон и рекорд в сборной Англии. История братьев Невиллов
- Ванат останется в Динамо надолго, Косовский пролонгировал отношения с Ворсклой. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Николаев - Черноморец. Анонс с прогнозом на матч Первой лиги
- Золотая бутса 2021. Левандовски улетел далеко в космос, Лео и CR7 поспорят за второе место
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО