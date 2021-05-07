  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

По стопам отца: Экс-легионер киевского Динамо начал тренерскую карьеру

Общие новости
(2 голосов)

Кранчар вошел в тренерский штаб в сборной Хорватии U-19

По стопам отца: Экс-легионер киевского Динамо начал тренерскую карьеру

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-полузащитник "Динамо" Нико Кранчар принял решение начать тренерскую карьеру.

36-летний Кранчар вошел в тренерский штаб Йосипа Шимунича в сборной Хорватии U-19, став одним из ассистентов главного тренера.

"Для меня большая радость и честь получить приглашение от Йосипа стать частью его профессиональной команды, потому что он – в первую очередь мой большой друг. Я надеюсь, что с моим игровым и жизненным опытом я смогу помочь нашим молодым футболистам, верю, что они смогут чему-то научиться у меня", - прокомментировал Кранчар.

В составе киевского "Динамо" Нико Кранчар был с 2012 по 2016 годы. За киевский клуб провел 22 матча, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Добавим, что в начале марта текущего года стало известно про то, что умер отец бывшего динамовца - экс-наставник сборной Хорватии Златко Кранчар.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорватия Нико Кранчар Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
hns-cff.hr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...