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Легендарный испанский форвард вошел в руководство индийского клуба-аутсайдера

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"Лос Чес" и каталонцы его обожают

Легендарный испанский форвард вошел в руководство индийского клуба-аутсайдера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший нападающий национальной сборной Испании Давид Вилья получил должность в футбольном клубе "Одиша". Пресс-служба индийской команды сообщает, что 39-летний экс-футболист возглавит отдел глобальных футбольных операций клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне "Одиша" заняла в национальном первенстве последнее место. До августа 2019 года клуб назывался "Дели Дайнамос" и базировался в Дели, Алессандро Дель Пьеро играл за этот коллектив под конец профессиональной карьеры.

Ранее Вилья защищал цвета "Барселоны", "Валенсии", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и "Виссел Кобе". Давид – чемпиона мира и Европы в составе "Красной Фурии".

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В статье: Давид Вилья Одиша
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