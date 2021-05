Легендарный испанский форвард вошел в руководство индийского клуба-аутсайдера

Бывший нападающий национальной сборной Испании Давид Вилья получил должность в футбольном клубе "Одиша". Пресс-служба индийской команды сообщает, что 39-летний экс-футболист возглавит отдел глобальных футбольных операций клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне "Одиша" заняла в национальном первенстве последнее место. До августа 2019 года клуб назывался "Дели Дайнамос" и базировался в Дели, Алессандро Дель Пьеро играл за этот коллектив под конец профессиональной карьеры.

