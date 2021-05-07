Легендарный испанский форвард вошел в руководство индийского клуба-аутсайдера
"Лос Чес" и каталонцы его обожают
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший нападающий национальной сборной Испании Давид Вилья получил должность в футбольном клубе "Одиша". Пресс-служба индийской команды сообщает, что 39-летний экс-футболист возглавит отдел глобальных футбольных операций клуба.
Отметим, что в прошлом сезоне "Одиша" заняла в национальном первенстве последнее место. До августа 2019 года клуб назывался "Дели Дайнамос" и базировался в Дели, Алессандро Дель Пьеро играл за этот коллектив под конец профессиональной карьеры.
????Comunicado Oficial ????— Odisha FC (@OdishaFC) May 6, 2021
World Cup winner and Spanish football legend @Guaje7Villa has been brought in by Odisha FC to spearhead our global football operations. ????⚽️
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Ранее Вилья защищал цвета "Барселоны", "Валенсии", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн Сити" и "Виссел Кобе". Давид – чемпиона мира и Европы в составе "Красной Фурии".
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