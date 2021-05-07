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УЕФА утвердил штрафы для клубов, которые покаялись за участие в Европейской Суперлиге

Общие новости
(3 голосов)

С "Ювентусом", "Барселоной" и "Реалом" еще будут разбираться - позже

УЕФА утвердил штрафы для клубов, которые покаялись за участие в Европейской Суперлиге

Новина українською

Для 9 из 12 клубов, которые были соавторами Европейской Суперлиги, утверждены мероприятия по реинтеграций в структуру УЕФА.

Чрезвычайная комиссия УЕФА обсудила возможные санкции для клубов за участие в Суперлиге. УЕФА опубликовал официальное заявление, в котором подтверждает, что 9 клубов подали "Декларацию об обязательствах".

Это английские "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур", испанский "Атлетико" Мадрид, а также итальянские "Милан" и "Интер".

По условиям реинтеграции каждый клуб должен заплатить 15 млн евро "на благо детей, молодежи и массового футбола в местных общинах Европы". Также они откажутся от 5% доходов от еврокубков за сезон.

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В дальнейшем клубы "смогут получать 5% дохода от клубных соревнований УЕФА".

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "заявленные меры являются важными" и похвалил клубы, признали "ошибку".

Я сказал на конгрессе УЕФА две недели назад, что нужно быть сильными, чтобы признать ошибку, особенно в эти дни испытаний в социальных сетях. Эти клубы - именно такие, - сказал Чеферин. - УЕФА принимает обязательства и готов "задраить пробоину", которую они вызвали, УЕФА хочет забыть об этом сепаратизме и двигаться дальше в положительном духе.

Заявленные мероприятия являются весомыми. Но УЕФА не возьмет себе финансового штрафа - все средства будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол в местных общинах Европы.

Эти клубы быстро признали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать свое покаяние и приверженность европейского футбола в будущем, - цитирует Чеферин Football Italia.

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В статье: УЕФА Суперлига Александер Чеферин
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
07.05.2021 в 22:26
На развитие футбола в Закарпатье и Каталонии ... для местных общин
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