УЕФА утвердил штрафы для клубов, которые покаялись за участие в Европейской Суперлиге

Для 9 из 12 клубов, которые были соавторами Европейской Суперлиги, утверждены мероприятия по реинтеграций в структуру УЕФА.

Чрезвычайная комиссия УЕФА обсудила возможные санкции для клубов за участие в Суперлиге. УЕФА опубликовал официальное заявление, в котором подтверждает, что 9 клубов подали "Декларацию об обязательствах".

Это английские "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур", испанский "Атлетико" Мадрид, а также итальянские "Милан" и "Интер".

По условиям реинтеграции каждый клуб должен заплатить 15 млн евро "на благо детей, молодежи и массового футбола в местных общинах Европы". Также они откажутся от 5% доходов от еврокубков за сезон.

В дальнейшем клубы "смогут получать 5% дохода от клубных соревнований УЕФА".

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "заявленные меры являются важными" и похвалил клубы, признали "ошибку".