УЕФА утвердил штрафы для клубов, которые покаялись за участие в Европейской Суперлиге
С "Ювентусом", "Барселоной" и "Реалом" еще будут разбираться - позже
Для 9 из 12 клубов, которые были соавторами Европейской Суперлиги, утверждены мероприятия по реинтеграций в структуру УЕФА.
Чрезвычайная комиссия УЕФА обсудила возможные санкции для клубов за участие в Суперлиге. УЕФА опубликовал официальное заявление, в котором подтверждает, что 9 клубов подали "Декларацию об обязательствах".
Это английские "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур", испанский "Атлетико" Мадрид, а также итальянские "Милан" и "Интер".
По условиям реинтеграции каждый клуб должен заплатить 15 млн евро "на благо детей, молодежи и массового футбола в местных общинах Европы". Также они откажутся от 5% доходов от еврокубков за сезон.
В дальнейшем клубы "смогут получать 5% дохода от клубных соревнований УЕФА".
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что "заявленные меры являются важными" и похвалил клубы, признали "ошибку".
Я сказал на конгрессе УЕФА две недели назад, что нужно быть сильными, чтобы признать ошибку, особенно в эти дни испытаний в социальных сетях. Эти клубы - именно такие, - сказал Чеферин. - УЕФА принимает обязательства и готов "задраить пробоину", которую они вызвали, УЕФА хочет забыть об этом сепаратизме и двигаться дальше в положительном духе.
Заявленные мероприятия являются весомыми. Но УЕФА не возьмет себе финансового штрафа - все средства будут реинвестированы в молодежный и массовый футбол в местных общинах Европы.
Эти клубы быстро признали свои ошибки и приняли меры, чтобы продемонстрировать свое покаяние и приверженность европейского футбола в будущем, - цитирует Чеферин Football Italia.
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