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"Суды вынесли решения в пользу Суперлиги" - Реал, Барселона и Ювентус обратились с официальным заявлением

Общие новости
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Борются до последнего

"Суды вынесли решения в пользу Суперлиги" - Реал, Барселона и Ювентус обратились с официальным заявлением

Ювентус/Автор невідомий

Новина українською

Последние три клуба Суперлиги "Реал", "Барселона" и "Ювентус", обратились с официальным заявлением после решений УЕФА на счет девяти клубов Суперлиги. Отметим, что одинаковый текст все три клуба разместили на своих официальных сайтах.

"I. Клубы-основатели Суперлиги получали и продолжают получать неприемлемые угрозы, давление и оскорбления от третьих лиц, которые направлены на то, чтобы заставить нас отказаться от Суперлиги. Таким образом, клубам не дают предлагать решения футбольной системе посредством конструктивного диалога, заставляя нас отказаться от своих прав и обязанностей. Это недопустимо при верховенстве права, и суды уже вынесли решения в пользу Суперлиги, приказав ФИФА и УЕФА непосредственно или через связанные с ними органы воздерживаться от любых действий, которые могут каким-либо образом помешать этой инициативе, пока идет судебное разбирательство

II. Проект Суперлиги был разработан совместно 12 клубами-учредителями:

а) с целью обеспечения решения нынешней нестабильной ситуации в футбольной отрасли. 12 клубов-основателей разделяли одинаковые опасения, как и другие заинтересованные стороны европейского футбола, особенно в нынешнем социально-экономическом контексте, что структурные реформы необходимы, чтобы наш спорт оставался привлекательным и выжил в долгосрочной перспективе. С этой целью 18 апреля они заявили о готовности создать Суперлигу и установить канал связи с УЕФА и ФИФА в конструктивном духе сотрудничества сторон, о чем было сообщено каждой в то же день,

б) с максимальным уважением к современным футбольных структур и системы. Клубы-основатели прямо договорились, что Суперлига произойдет лишь при условии, если такое соревнование будет признано УЕФА и/или ФИФА или если оно будет совместимо с участием клубов-учредителей во внутренних турнирах. Однако, несмотря на осведомленность о вышеуказанных условиях, УЕФА и ФИФА до сих пор отказывались установить какой-либо адекватный канал связи

в) чтобы внести финансовую стабильность во всю европейскую футбольную семью, которая сейчас находится под влиянием глубокого кризиса, который угрожает существованию многих клубов. Свидетельством этого является объявленное обязательство установить ежегодные солидарные выплаты для европейских клубов, которые в несколько раз выше тех сумм, что перечисляет клубам УЕФА. Мы брали на себя обязательство укрепить правила финансовой устойчивости путем создания четкой, прозрачной и эффективной системы контроля, проверенной экспертами.

3. 12 клубов-основателей признали, что Суперлига была уникальной возможностью предложить фанатам по всему миру лучшее шоу из возможных и увеличить интерес к футболу по всему миру, который не следует воспринимать как должное, учитывая тенденции в новом поколении. Более того, одной из главных целей турнира было выведение женского футбола на мировой уровень. Это огромная, но на данный момент не до конца оцененная, возможность для футбола.

4. Мы полностью осознаем, как по-разному на инициативу по созданию Суперлиги отреагировали по всему миру и, следовательно, думаем о необходимости разобраться в причинах такой реакции. Мы готовы пересмотреть предложенный подход по мере необходимости. Однако мы были бы крайне безответственны, если бы, осознавая потребности и системный кризис в футбольном секторе, который привел нас к основанию Суперлиги, мы отказались от такой миссии, чтобы обеспечить эффективные и устойчивые ответы на экзистенциальные вопросы, которые угрожают футбольной индустрии.

5. Мы с сожалением отмечаем, что наши друзья и партнеры-основатели проекта Суперлиги оказались в таком противоречивом положении, подписав вчера ряд обязательств перед УЕФА. Они действуют непоследовательно. Однако, учитывая, что материальные проблемы, которые привели к тому, что 12 клубов-основателей объявили о создании Суперлиги несколько недель назад, не исчезли, мы вновь заявляем, что, чтобы почтить нашу историю, выполнить наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками, на благо футбола и для его финансовой устойчивости, мы обязаны действовать ответственно и настойчиво добиваться адекватных решений, несмотря на неприемлемое и продолжающееся давление и угрозы, поступающие от УЕФА.

6. Мы вновь заявляем ФИФА, УЕФА и всем заинтересованным сторонам, как мы уже неоднократно делали после объявления Суперлиги, о нашей приверженности и твердом намерении обсуждать, с уважением и без невыносимого давления, в соответствии с верховенством закона, наиболее подходящие решения для обеспечения устойчивости всей футбольной семьи", - говорится в заявлении клубов.

Напомним, что недавно появилась информация на счет возможных санкций для трех клубов, которые до сих пор официально не вышли из Суперлиги.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид) Суперлига
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Источник:
Ювентус

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Комментарии (8)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 14:46
Рік втрьох програють між собою, гроші закінчаться, борги зростуть і заспокояться.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 14:31
В ЛЧ не получилось, то лучше создать, где по кругу будут выигрывать любимчики публики)))) Как реслинг, который "типо" спорт, но на самом деле шоу. Так и здесь хотят создать матчи со счётом 7:5, 6:2, 9:3.... с прописаными наперёд результатами. И колотить за сезон в два круга, чтобы миллиарды заколочивать..... Во зрелище будет. Шоу. Тренера выбегающие на поле, по три красных, драки, отыграш с 0:5........ ))))) И сценарий расписан в Голливуде
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 14:37
А! И голы акробатические, и прижки вратарей, как в лучшие годы Бартеза....... Все бы проплатили трансляции, чтобы такое увидеть!
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Altruist (Харьков)
08.05.2021 в 14:24
Вы бы еще в печерском суде выиграли дело... Знаем мы. А вот швейцарский всегда подтвердит действия УЕФА.Можно их на год + год условно исключить из ЛЧ. Понизить в ЛЕ или ЛК... А вместо них взять другие испанские и итальянские команды. Если за год не выйдут из основателей лиги и не уволят директоров, то еще на год! Три команды погоды не сделают! Если бы 12- были бы проблемы.... А так их надо наказать, чтоб неповадно было.
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Zapp Brannigan (Київ)
08.05.2021 в 14:23
І УЄФА ж не забороняє створювати суперлігу - в них позиція така, що хай створюють що хочуть, але хай тоді не жаліються, що їх не допустять в турніри під егідою УЄФА...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 14:19
Пусть троем и играют))
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Zapp Brannigan (Київ)
08.05.2021 в 14:16
Емм, а хіба суди загальної юрисдикції мають право розглядати спортивні справи? Для цього Лозанна є!
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Alex.696 (Немирів)
08.05.2021 в 14:14
Для ФІФА та УЄФА суді загальної юрисдикції пофіг. Спортивний суд. А хто може заборонити громадській організації (УЄФА, ФІФА) не залучати до своїх заходів будь який юридичний об'єкт? Ніхто, ніякий суд.
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