Полевой игрок вытащил два пенальти и вывел команду в полуфинал Кубка Марокко. ВИДЕО

Драматическую концовку получил поединок 1/4 Кубка Марокко между "Магреб Тетуан" и "Магреб Фес". Команды не сумели определить победителя ни в основное, ни в дополнительное время.

А в серии пенальти полузащитник "Могреб Тетуан" Адил Эль-Хасснауи вытащил для своей команды победу, заняв место в воротах вместо голкипера номинальных хозяев Яхья Эль-Филали, который на 118-й минуте встречи был удален за игру рукой за пределами штрафной площадки.

В итоге "Могреб Тетуан" одержал победу в серии 11-метровых со счетом 7:6, а сам Эль-Хасснауи парировал два пенальти.