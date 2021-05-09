Чемпионство Баварии, Челси отсрочил празднования Сити, Неймар в ПСЖ до 2025. Главный новости за 8 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 8 мая

"Бавария" в 9-й раз кряду выиграла чемпионский титул в Германии. Благодаря осечке "РБ Лейпциг" мюнхенцы выходили на матч с "Боруссией" Гладбах уже в статусе чемпиона, но команду Флика это не остановило. "Бавария" забила гостям 6 безответных голов, а особенно успешным матч выдался для Роберта Левандовски, оформившего хет-трик. Теперь у поляка 39 голов в Бундеслиге в этом сезоне – до рекорда Герда Мюллера осталось забить лишь один.

"Манчестер Сити" и "Челси" после успехов в ЛЧ решили поберечь силы в чемпионате, поэтому репетиция финала не удалась. "Горожане" в случае победы праздновали бы победу в АПЛ, но "синие" благодаря позднему голу Маркоса Алонсо увезли с "Этихад" три очка, выиграв 1:2. "Сити" мог убивать интригу в конце первого тайма, сделав счёт 2:0, но Кун Агуэро неудачно исполнил пенальти паненкой, оставив лондонцев в игре.

"Барселона" и "Атлетико" в центральном матче тура Ла Лиги скатали нулевую ничью, отдав судьбу титула в руки "Реала". "Матрасники" сохранили 2-очковый отрыв от каталонцев, но вот "Реал" может сравняться со своими соседями по Мадриду в случае победы над "Севильей" в воскресенье. А по дополнительным показателям "сливочные" впереди команды Симеоне, так что теперь дело за подопечными Зинедина Зидана.

Неймар определился со своим будущим, подписав новый 4-летний контракт с "Пари Сен-Жермен". Предыдущий договор сторон истекал в 2022-м году. Напомним, Неймар перебрался в Париж летом 2017-го года за рекордные 222 млн евро. За это время бразилец выиграл с французским клубом 8 внутренних трофеев и однажды дошёл до финала ЛЧ.

Финал Лиги Чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" могут перенести из Стамбула из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции. Руководство Англии предложило провести матч на территории своей страны. Сейчас УЕФА, ФА и правительство Великобритании обсуждают эту возможность. Отметим, что уже второй год подряд запланированный финал Лиги Чемпионов на стадионе "Ататюрк" в Стамбуле может быть перенесен. Финальный поединок между "Челси" и "Манчестер Сити" состоится 29 мая.

В матче 19-го тура группы B Второй Лиги Украины "Метал" обыграл на выезде "Энергию" со счетом 3:1. Таким образом, харьковский клуб оформил выход в Первую лигу следующего сезона. После этого тура команда Александра Кучера имеет в своем активе 53 очка. Ранее Александр Ярославский обещал, что "Металл" станет базой для возрождения харьковского "Металлиста".

Ещё год назад "Дерби Каунти" под руководством Фрэнка Лэмпарда играл в матчах плей-офф за выход в АПЛ, но в этом сезоне они едва не вылетели из Чемпионшипа. Команда Уэйна Руни, возглавившего "баранов" по ходу кампании, чудом смогла сохранить прописку в лиге в последнем туре. "Дерби" на последних минутах игры с "Шеффилд Уэнсдей" сумел сравнять счёт (3:3), в то время как их конкурент в лице "Ротерхэма" упустил победу в игре с "Кардиффом" (1:1) под занавес поединка. Сохранив отрыв в одно очко от "Ротерхэма", "бараны" всё же смогли удержаться во втором по силе дивизионе Англии.