Стало известно, сколько турниров Бундестим может провести под руководством Ханси Флика
Сватают именно в главную команду страны
Imago
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс Дитер Флик получил предложение возглавить национальную сборную Германии. Футбольный союз страны хочет видеть специалиста преемником Йоахима Лева.
По информации портала Abendzeitung München, если Флик согласится, то будет руководить командой до чемпионата Европы 2024 года включительно. Напомним, турнир состоится в Германии. Таким образом, Ханси поработает с Бундестим на ЧМ-2022 и домашнем ЕВРО.
Напомним, в конце сезона Флик покинет "Баварию", в Мюнхене его заменит Юлиан Нагельсманн. Йогги Лев закончит свой цикл в сборной Германии после ЕВРО-2020.
Популярное сейчас
- Скандальному российскому гонщику показали средний палец во время обгона. ВИДЕО
- С фирменным ударом Малиновского. Парма - Аталанта 2:5. Видео голов и обзор матча
- Провал Десны, заявление Каштру, крах Ювентуса и неудача ПСЖ. Главные новости за 9 мая
- Финалисты Лиги Европы, вылет Миная, зарплата Де Дзерби. Главные новости за 6 мая
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО