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Стало известно, сколько турниров Бундестим может провести под руководством Ханси Флика

Общие новости
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Сватают именно в главную команду страны

Стало известно, сколько турниров Бундестим может провести под руководством Ханси Флика

Imago

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс Дитер Флик получил предложение возглавить национальную сборную Германии. Футбольный союз страны хочет видеть специалиста преемником Йоахима Лева.

По информации портала Abendzeitung München, если Флик согласится, то будет руководить командой до чемпионата Европы 2024 года включительно. Напомним, турнир состоится в Германии. Таким образом, Ханси поработает с Бундестим на ЧМ-2022 и домашнем ЕВРО.

Напомним, в конце сезона Флик покинет "Баварию", в Мюнхене его заменит Юлиан Нагельсманн. Йогги Лев закончит свой цикл в сборной Германии после ЕВРО-2020.

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В статье: Германия Бавария (Мюнхен) ЕВРО-2024 Ханси Флик
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Источник:
abendzeitung-muenchen.de

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