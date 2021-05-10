Стало известно, сколько турниров Бундестим может провести под руководством Ханси Флика

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс Дитер Флик получил предложение возглавить национальную сборную Германии. Футбольный союз страны хочет видеть специалиста преемником Йоахима Лева.

По информации портала Abendzeitung München, если Флик согласится, то будет руководить командой до чемпионата Европы 2024 года включительно. Напомним, турнир состоится в Германии. Таким образом, Ханси поработает с Бундестим на ЧМ-2022 и домашнем ЕВРО.

Напомним, в конце сезона Флик покинет "Баварию", в Мюнхене его заменит Юлиан Нагельсманн. Йогги Лев закончит свой цикл в сборной Германии после ЕВРО-2020.