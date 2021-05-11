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Упасть на дно в Швеции: российский голкипер Юргордена пропустил курьезный гол с центра поля

Общие новости
(1 голосов)

За комірець

Упасть на дно в Швеции: российский голкипер Юргордена пропустил курьезный гол с центра поля

Sportbox

Новина українською

Вратарь "Юргордена" Александр Васютин допустил ошибку в матче 5-го тура чемпионата Швеции против "Дегерфорса". Команда российского голкипера играла с оппонентом на выезде и уступила со счетом 2:0.

Васютин пропустил гол с центра поля под занавес встречи. Форвард хозяев Виктор Эдвардсен закинул снаряд за шиворот стражу ворот. Александр покинул ленточку и не сумел спасти свою команду. Отметим, что первый гол в рамку Васютина забил все тот же Эдвардсен.

Несмотря на поражение, "Юргорден" единолично лидирует в турнирной таблице (12 очков). Васютин отдан шведскому клубу в аренду, права на игрока принадлежат питерскому "Зениту".

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В статье: Юргорден (Стокгольм)
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Комментарии (5)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.05.2021 в 14:20
Та ладно, Філімонов й не таке пропускав... До цих пір в лаптєногих пердаки рвуться
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+1
-1
vadooo (Слатино)
11.05.2021 в 14:11
Как Шовковский со Словенией
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.05.2021 в 13:59
Красиво
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0
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
11.05.2021 в 13:53
шо там у москалiв
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
11.05.2021 в 13:38
Нашли шведы откуда вратаря пригласить...
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+2
-1


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