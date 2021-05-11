Упасть на дно в Швеции: российский голкипер Юргордена пропустил курьезный гол с центра поля

Вратарь "Юргордена" Александр Васютин допустил ошибку в матче 5-го тура чемпионата Швеции против "Дегерфорса". Команда российского голкипера играла с оппонентом на выезде и уступила со счетом 2:0.

Васютин пропустил гол с центра поля под занавес встречи. Форвард хозяев Виктор Эдвардсен закинул снаряд за шиворот стражу ворот. Александр покинул ленточку и не сумел спасти свою команду. Отметим, что первый гол в рамку Васютина забил все тот же Эдвардсен.

Пул N3: https://t.co/IMg2nZhKhJ «Простите, я играл в «Зените»: Уехавший в шведский «Юргорден» экс-вратарь «Зенита» Александр Васютин пропустил гол с центра поляhttps://t.co/VcXLZ0Gc17 pic.twitter.com/YAJXSRUABb — Александр Невский (@zidan_alex) May 10, 2021

Несмотря на поражение, "Юргорден" единолично лидирует в турнирной таблице (12 очков). Васютин отдан шведскому клубу в аренду, права на игрока принадлежат питерскому "Зениту".