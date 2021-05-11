Иньеста на день рождения получил новый контракт

Легендарный испанский полузащитник-ветеран Андрес Иньеста продолжит выступать в Японии за команду "Виссел Кобе".

Испанец на 37-й День рождения продлил контракт с клубом до лета 2023 года.

Иньеста играет за "Виссел Кобе" после перехода из "Барселоны" в 2018 году. Он является капитаном, а также вторым самым дорогим футболистом в клубе (2,5 млн евро).