Иньеста на день рождения получил новый контракт
Еще поиграет в Японии
Фото: Твіттер Віссел Кобе/автор невідомий
Легендарный испанский полузащитник-ветеран Андрес Иньеста продолжит выступать в Японии за команду "Виссел Кобе".
Испанец на 37-й День рождения продлил контракт с клубом до лета 2023 года.
Иньеста играет за "Виссел Кобе" после перехода из "Барселоны" в 2018 году. Он является капитаном, а также вторым самым дорогим футболистом в клубе (2,5 млн евро).
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