Суперлига. УЕФА начал расследование в отношении Реала, Барселоны и Ювентуса

УЕФА начал расследование в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" по делу о проекте Суперлиги.

"В соответствии с пунктом 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о возможном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" из-за связи с проектом так называемой Суперлиги", – говорится в заявлении УЕФА.

Девять из 12 клубов-основателей Суперлиги официально вышли из проекта. Они договорились с УЕФА, их накажут только урезанием доходов. Сообщалось, что "Барсу", "Реал" и "Ювентус" ждут более серьезные санкции.