Суперлига. УЕФА начал расследование в отношении Реала, Барселоны и Ювентуса
Клубы-основатели Суперлиги попали под следствие УЕФА
The Super League Site
УЕФА начал расследование в отношении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" по делу о проекте Суперлиги.
"В соответствии с пунктом 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА, сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования по делу о возможном нарушении нормативно-правовой базы УЕФА "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" из-за связи с проектом так называемой Суперлиги", – говорится в заявлении УЕФА.
Девять из 12 клубов-основателей Суперлиги официально вышли из проекта. Они договорились с УЕФА, их накажут только урезанием доходов. Сообщалось, что "Барсу", "Реал" и "Ювентус" ждут более серьезные санкции.
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