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Официально: Легенда Барселоны подписал новый тренерский контракт в Катаре

Общие новости
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Видимо в Барсе его не ждали

Официально: Легенда Барселоны подписал новый тренерский контракт в Катаре

Фото: Твіттер Аль-Садда

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны", а сегодня тренер Хави Эрнандес, сегодня успешно тренирует команду "Аль-Садд" в Катаре.

Клуб подписал с ним новый контракт сроком на два сезона - до 2023 года.

Хави тренирует катарскую команду с 2019 года. Это его первый тренерский опыт.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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