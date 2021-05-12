Официально: Легенда Барселоны подписал новый тренерский контракт в Катаре

Бывший полузащитник "Барселоны", а сегодня тренер Хави Эрнандес, сегодня успешно тренирует команду "Аль-Садд" в Катаре.

Клуб подписал с ним новый контракт сроком на два сезона - до 2023 года.

Хави тренирует катарскую команду с 2019 года. Это его первый тренерский опыт.