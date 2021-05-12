Официально: Легенда Барселоны подписал новый тренерский контракт в Катаре
Видимо в Барсе его не ждали
Фото: Твіттер Аль-Садда
Бывший полузащитник "Барселоны", а сегодня тренер Хави Эрнандес, сегодня успешно тренирует команду "Аль-Садд" в Катаре.
Клуб подписал с ним новый контракт сроком на два сезона - до 2023 года.
Хави тренирует катарскую команду с 2019 года. Это его первый тренерский опыт.
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