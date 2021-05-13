Зальцбург досрочно стал чемпионом Австрии по итогам сезона-2020/21

В матче 30-го тура чемпионата Австрии "Ред Булл Зальцбург" принимал венский "Рапид". Встреча прошла на стадионе "Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)" в Зальцбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Патсон Дака.

"Ред Булл Зальцбург" набрал 45 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя, которым является "Рапид". В активе венской команды 33 очка.

Этот трофей стал восьмым подряд для "Ред Булл Зальцбург". Всего клуб становился чемпионом Австрии 15 раз (1994, 1995, 1997, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).