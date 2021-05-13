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Зальцбург досрочно стал чемпионом Австрии по итогам сезона-2020/21

Общие новости
(1 голосов)

Команда опередила ближайшего преследователя на 12 очков

Зальцбург досрочно стал чемпионом Австрии по итогам сезона-2020/21

Новина українською

В матче 30-го тура чемпионата Австрии "Ред Булл Зальцбург" принимал венский "Рапид". Встреча прошла на стадионе "Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)" в Зальцбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Патсон Дака.

"Ред Булл Зальцбург" набрал 45 очков и стал недосягаемым для ближайшего преследователя, которым является "Рапид". В активе венской команды 33 очка.

Этот трофей стал восьмым подряд для "Ред Булл Зальцбург". Всего клуб становился чемпионом Австрии 15 раз (1994, 1995, 1997, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

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В статье: Зальцбург
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Комментарии (4)
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Unselfish (Белая Церковь )
13.05.2021 в 16:29
Дайте автору статьи проспаться, вчера был тяжёлый день...
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+2
0
prostors (Вольногорск)
13.05.2021 в 16:27
Зальцбург досрочно стал чемпионом Украины по итогам сезона-2020/21
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+2
0
avatar
Макар і Галя (Lviv)
13.05.2021 в 16:27
Чемпіоном УКРАЇНИ? ЗАЛЬЦБУРГ?)))
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+3
0
Lion Killer (Львів)
13.05.2021 в 16:27
"Зальцбург став чемпіоном УКраїни". Хм, інтєрєсно дєвкі пляшут))
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+3
0


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