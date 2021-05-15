Ушиб Миколенко, роспуск Миная, Флик в Шахтере. Главные новости от 14 мая

В этом были сомнения после того, как Виталий повредил руку в финале Кубка против "Зари", однако обошлось. Врач "Динамо" Андрей Шморгун заверил, что у защитника не перелом, а только ушиб, и уже через несколько дней он вернется к тренировкам. Это будет как нельзя кстати, ведь совсем скоро сборная Украины начнет подготовку к Евро-2021, и на Миколенко там рассчитывают, как на основного левого бека.

Да, уже сегодня, 15 мая, наши сборники (за исключением легионеров) полетят в Харьков, где начнут потихоньку работать под руководством Андрея Шевченко и его штаба. Исполнители, выступающие за рубежом, присоединятся к команде, когда закончатся чемпионаты, а Зинченко - и подавно после финала ЛЧ. Таким образом, в первом спарринге против Бахрейна (23 мая) они Украине не помогут.

Так заявил директор телеканалов Александр Денисов. По его информации, все до единого игроки "Миная" получат вольную. Более того, президент клуба еще не встречался с ними и не прояснял будущее команды. Не факт, что "Минай" останется на футбольной карте Украины. Закарпатский клуб уже покинул Денис Кожанов; следующие на выход - Нуриев, Пыняшко и Милевский.

СМИ пишут, что Михайличенко стало некомфортно в "Динамо", где он последний год был спортдиром, и он решил принять приглашение от УАФ. Там, к слову, уже работает ряд бывших динамовцев - Протасов, Блохин, Беланов и Демьяненко, так что одиноко Алексею не будет. В Киеве по нему вряд ли заскучают: под руководством Михайличенко "Динамо" выдало один из худших сезонов в новейшей истории.

Кшиштоф Пентек ляжет под нож из-за травмы лодыжки и вернется на поле не раньше, чем через три месяца. О Евро даже речь не идет. Для поляков это серьезная потеря: форвард "Герты" забил 8 голов в 18 матчах за сборную и был важной опцией в нападении. Теперь у Левандовского остался только один опытный напарник - это Аркадиуш Милик из "Марселя".

А это уже новость из разряда "хотите верьте, хотите нет". По версии Александра Денисова, Ханс-Дитер Флик не только вел переговоры с "Шахтером", но и дал принципиальное согласие возглавить клуб! Мега-сделку якобы сорвало лишь предложение от Бундестим. Да-да, вы не ослышались - речь про того самого Флика, который в прошлом году выиграл с "Баварией" шесть трофеев. Видимо, немец посчитал, что ЛЧ - это хорошо, но без медали УПЛ его коллекция неполная.