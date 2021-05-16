Официально: Абу Ханна - игрок Легии

Джоэль Абу Ханна стал игроком варшавской "Легии". Об этом клуб сообщил в своем твиттере. Экс-футболист "Зари" взял в польской команде 23-й игровой номер.

Немецкий защитник будет играть вместе с Артемом Шабановым и Назарием Русиным.

Футболист провел два года в составе "Зари". Он перешел в клуб Скрипника летом 2019-го года и сыграл за луганчан 55 матчей, забив один гол и отдав ассист.