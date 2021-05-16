Официально: Абу Ханна - игрок Легии
Экс-футболист "Зари" будет играть в Польше
Джоэль Абу Ханна стал игроком варшавской "Легии". Об этом клуб сообщил в своем твиттере. Экс-футболист "Зари" взял в польской команде 23-й игровой номер.
Немецкий защитник будет играть вместе с Артемом Шабановым и Назарием Русиным.
Футболист провел два года в составе "Зари". Он перешел в клуб Скрипника летом 2019-го года и сыграл за луганчан 55 матчей, забив один гол и отдав ассист.
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Источник:Твиттер Легии
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Комментарии (2)
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dazo64
16.05.2021 в 20:35
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жека-киев (биг виладж)
16.05.2021 в 20:23
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