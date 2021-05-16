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Официально: Абу Ханна - игрок Легии

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(1 голосов)

Экс-футболист "Зари" будет играть в Польше

Официально: Абу Ханна - игрок Легии

Новина українською

Джоэль Абу Ханна стал игроком варшавской "Легии". Об этом клуб сообщил в своем твиттере. Экс-футболист "Зари" взял в польской команде 23-й игровой номер.

Немецкий защитник будет играть вместе с Артемом Шабановым и Назарием Русиным.

Футболист провел два года в составе "Зари". Он перешел в клуб Скрипника летом 2019-го года и сыграл за луганчан 55 матчей, забив один гол и отдав ассист.

Официально: Абу Ханна - игрок Легии - изображение 1
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В статье: Легия (Варшава) Заря Джоель Абу Ханна
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Источник:
Твиттер Легии

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Комментарии (2)
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dazo64
16.05.2021 в 20:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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жека-киев (биг виладж)
16.05.2021 в 20:23
Не факт, що вони там ще гратимуть
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