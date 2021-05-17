Роберто Манчини продлил контракт со сборной Италии
Контракт рассчитан на 5 лет
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил контракт. Об этом объявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, сообщает Football Italia. Новое соглашение действует до 2026 года.
Специалист будет работать с командой на Евро-2020. Также по новому контракту он должен тренировать команду на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов.
56-летний специалист возглавил команду в 2018 году после того, как Италия не смогла пробиться на ЧМ-2018.
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