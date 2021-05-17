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Роберто Манчини продлил контракт со сборной Италии

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Контракт рассчитан на 5 лет

Роберто Манчини продлил контракт со сборной Италии

Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продлил контракт. Об этом объявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, сообщает Football Italia. Новое соглашение действует до 2026 года.

Специалист будет работать с командой на Евро-2020. Также по новому контракту он должен тренировать команду на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов.

56-летний специалист возглавил команду в 2018 году после того, как Италия не смогла пробиться на ЧМ-2018.

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В статье: Роберто Манчини Национальная сборная Италии
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