Роналду: Надеюсь, что меня запомнят как великого игрока, который делал все возможное для своей команды

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пообщался с прессой в рамках своей презентации как амбассадора LiveScore. Приводит слова португальца портал Goal.com.

"Холанд или Мбаппе? Сложно выбрать только одного футболиста и сказать, что именно он станет лучшим. Однако будет интересно следить за игрой исполнителей нового поколения. Эрлинг и Килиан прогрессируют, идут вперед".

"Некоторые игроки могут провести один-два отличных сезона. По-настоящему великие футболисты – это те, кому удается делать это сезон за сезоном. Вообще-то, это не очень легко, все наоборот – нужно много работать".