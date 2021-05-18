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Роналду: Надеюсь, что меня запомнят как великого игрока, который делал все возможное для своей команды

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Криштиану на связи

Роналду: Надеюсь, что меня запомнят как великого игрока, который делал все возможное для своей команды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пообщался с прессой в рамках своей презентации как амбассадора LiveScore. Приводит слова португальца портал Goal.com.

"Холанд или Мбаппе? Сложно выбрать только одного футболиста и сказать, что именно он станет лучшим. Однако будет интересно следить за игрой исполнителей нового поколения. Эрлинг и Килиан прогрессируют, идут вперед".

"Некоторые игроки могут провести один-два отличных сезона. По-настоящему великие футболисты – это те, кому удается делать это сезон за сезоном. Вообще-то, это не очень легко, все наоборот – нужно много работать".

"Я надеюсь, что меня запомнят как великого игрока, человека, который много работал и делал все возможное, чтобы помочь своей команде, который станет частью истории футбола".

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В статье: Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal.com

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