Уход Милевского, новый тренер Александрии, возвращение Бензема. Главные новости от 18 мая

Невероятно, но факт: Дидье Дешам вызвал Карима Бензема на Евро-2021! Форвард "Реала" не выступал за сборную Франции с 2015 года, когда он попал на скамью подсудимых за шантаж Матье Вальбуэна. На пресс-конференции тренер чемпионов мира отметил, что долго разговаривал с нападающим, и они наконец помирились. Бензема уже 33 года, и Евро может стать его лебединой песней.

Владимира Шарана на посту тренера заменит 44-летний Юрий Гура. В 2011-14 годах он возглавлял команду "УкрАгроКом", а после его слияния с "Александрией" работал в структуре желто-черных. Последние годы Гура тренировал "Александрию" U-19. Боссы клуба признались, что других кандидатур даже не рассматривали, так что кредит доверия у Юрия серьезный.

СМИ пишут, что вслед за Денисом Кожановым вылетевший из УПЛ "Минай" покинули Василий Пыняшко и Угочукву Одуэньи. Также об отъезде из Закарпатья своего клиента заявил агент Артема Милевского Александр Панков. По его словам, 36-летний форвард может и завершить на этом карьеру, ведь мотивации продолжать у него все меньше.

Не сложилось. Зимой 34-летний исландец с большой помпой переходил в "Рух", но из-за травм сыграл лишь 45 минут за полгода. Естественно, стороны не продлили договор. Кажется, Рагнару пора на пенсию - у него банально не осталось здоровья продолжать карьеру футболиста. Все, что было, он отдал на полях Швеции, Дании и России.

Да, The Sun - не самый надежный источник, но пропускать такое не имеем права. Таблоид пишет, что Малиновский попал в шорт-лист пожеланий Томаса Тухеля на лето - с помощью Руслана тренер "Челси" намерен укрепить центр поля. Текущий сезон у лидера сборной Украины и правда получился топовым: 9 голов и 12 ассистов в 41 матче во всех турнирах за "Аталанту".

Чубаров умер на 79-м году жизни. Для киевского "Динамо" он легендарная личность: начинал в ДЮСШ, где среди прочих тренировал Александра Шовковского; был администратором с 1985 года; вел переговоры по возвращению Валерия Лобановского в 96-м; недолго возглавлял селекционный отдел и даже выигрывал чемпионат Украины с женской командой. Вечная память.