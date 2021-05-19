Уход Милевского, новый тренер Александрии, возвращение Бензема. Главные новости от 18 мая
UA-Football подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 18 мая
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Карим Бензема вернулся в сборную Франции спустя шесть лет
Невероятно, но факт: Дидье Дешам вызвал Карима Бензема на Евро-2021! Форвард "Реала" не выступал за сборную Франции с 2015 года, когда он попал на скамью подсудимых за шантаж Матье Вальбуэна. На пресс-конференции тренер чемпионов мира отметил, что долго разговаривал с нападающим, и они наконец помирились. Бензема уже 33 года, и Евро может стать его лебединой песней.
"Александрию" возглавил тренер команды U-19
Владимира Шарана на посту тренера заменит 44-летний Юрий Гура. В 2011-14 годах он возглавлял команду "УкрАгроКом", а после его слияния с "Александрией" работал в структуре желто-черных. Последние годы Гура тренировал "Александрию" U-19. Боссы клуба признались, что других кандидатур даже не рассматривали, так что кредит доверия у Юрия серьезный.
"Минай" покидают футболисты. Милевский может завершить карьеру
СМИ пишут, что вслед за Денисом Кожановым вылетевший из УПЛ "Минай" покинули Василий Пыняшко и Угочукву Одуэньи. Также об отъезде из Закарпатья своего клиента заявил агент Артема Милевского Александр Панков. По его словам, 36-летний форвард может и завершить на этом карьеру, ведь мотивации продолжать у него все меньше.
Рагнар Сигурдссон ушел из львовского "Руха"
Не сложилось. Зимой 34-летний исландец с большой помпой переходил в "Рух", но из-за травм сыграл лишь 45 минут за полгода. Естественно, стороны не продлили договор. Кажется, Рагнару пора на пенсию - у него банально не осталось здоровья продолжать карьеру футболиста. Все, что было, он отдал на полях Швеции, Дании и России.
Руслан Малиновский интересен лондонскому "Челси"
Да, The Sun - не самый надежный источник, но пропускать такое не имеем права. Таблоид пишет, что Малиновский попал в шорт-лист пожеланий Томаса Тухеля на лето - с помощью Руслана тренер "Челси" намерен укрепить центр поля. Текущий сезон у лидера сборной Украины и правда получился топовым: 9 голов и 12 ассистов в 41 матче во всех турнирах за "Аталанту".
Умер знаменитый администратор "Динамо" Александр Чубаров
Чубаров умер на 79-м году жизни. Для киевского "Динамо" он легендарная личность: начинал в ДЮСШ, где среди прочих тренировал Александра Шовковского; был администратором с 1985 года; вел переговоры по возвращению Валерия Лобановского в 96-м; недолго возглавлял селекционный отдел и даже выигрывал чемпионат Украины с женской командой. Вечная память.
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