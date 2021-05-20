Гол Малиновского в финале, Ребров покидает Ференцварош, Ливер снова в топ-4. Главные новости за 19 мая

UA–Футбол собрал для вас главные новости за среду, 19 мая.

Неугомонный Руслан Малиновский отличился голом в финале Кубка Италии против "Ювентуса" (1:2), сравняв счёт на 41-й минуте игры ударом со средней дистанции. Впрочем, физических сил бергамцев хватило лишь на первый тайм, и во второй половине "Ювентус" дожал соперников и забрал трофей себе. Малиновский стал лишь вторым украинцем, отличавшимся в финале Коппа Италиа после сами знаете кого. Также Руслан продлил свою серию за "Аталанту" до 11 матчей кряду, в которых он отмечался результативным действием. За этот отрезок у него 7 голов и 9 ассистов.

Сергей Ребров не отработает до конца свой контракт с "Ференцварошем". Президент венгерского чемпиона Габор Кубатов заявил, что украинский специалист попросил отпустить его будущим летом, за год до завершения своего соглашения с клубом. "Ференцварош" уже занялся поисками нового коуча, а нам же остаётся только гадать, в каком клубе Ребров продолжит свою тренерскую карьеру. Украинец привёл "зелёно-белых" к трём чемпионским титулам, а также выводил команду в групповые этап ЛЕ и ЛЧ.

"Ливерпуль" вернулся в топ-4 АПЛ за тур до окончания чемпионата, опередив "Лестер" по разнице мячей (+24 против +20). На этот раз команда Клоппа не стала ждать чудес от Алиссона, и забила "Бернли" три безответных гола. Судя по всему, "Челси" и "Ливерпуль" всё же будут выступать в ЛЧ в следующем сезоне, в то время как Роджерс и его "лисы" рискуют второй год подряд отдать место в четверке на самом финише.

Роман Яремчук отметился голом в игре 5-го тура второго этапа чемпионата Бельгии против "Стандарда" (2:0). Украинец убежал в контратаку в компенсированное ко второму тайму время, установив окончательны счёт в матче. Этот гол стал для Романа 20-м в нынешнем сезоне Лиги Жюпиле и 23-м во всех турнирах. Само собой, это самый результативный сезон в карьере 25-летнего голеадора.

"Пари Сен-Жермен" в очередной раз выиграл Кубок Франции. Это шестая победа парижан в семи последних розыгрышах турнира. В финале команда Маурисио Почеттино победила "Монако" (2:0) Нико Ковача. В отсутствии в очередной раз дисквалифицированного Неймара главную роль на себя взял Килиан Мбаппе, отметившийся голом и результативной передачей. Для Почеттино это второй трофей в командой после Суперкубка, выигранного в январе.

Лидер "Тоттенхэма" Харри Кейн всерьёз решил покинуть лондонский клуб. Капитан уже уведомил руководство "шпор", что намерен уйти летом. Авторитетный The Times сообщает, что приоритетным вариантом для Харри является "Манчестер Сити", где он должен заменить Куна Агуэро. Также им интересуются МЮ и "Челси". Betfair уже принимает ставки на будущее Кейна: 1.73 на то, что останется летом в "Тоттенхэме", 2.2 – на уход в "Сити", 4.5 на МЮ, 8.5 на "Челси" и 10.0 на "Реал". Transfermarkt оценивает лучшего бомбардира АПЛ в 120 миллионов евро.

Йоахим Лёв наконец признал свою ошибку, вернув всеми любимого Томаса Мюллера в состав сборной Германии. Также на Евро поедет и Матс Хуммельс. Напомним, 3 года назад Лёв перестал вызывать Мюллера, Хуммельса и Боатенга, объявив курс на омоложение состава. А вот капитан "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс на европейское первенство не поедет. Из-за хронических проблем со здоровьем Марко решил летом взять паузу, дав передохнуть своему организму.

Итальянские СМИ сообщили, что "Шахтёр" сделал предложение по лидеру "Сассуоло" Мануэлю Локателли, который может отправиться в Киев вслед за тренером Роберто Де Дзебри. "Горняки" якобы предлагают хавбеку сборной Италии контракт на 5 лет с общей суммой на 15 млн евро, а за самого игрока готовы заплатить скромному итальянскому клубу 35 млн. Отметим, что La Repubblica считается далеко не самым надёжным источником в Италии. В нынешних реалиях сложно представить не только столь дорогостоящий трансфер от "Шахтёра", но что и сам Локателли, которым интересуются "Ювентус" и "Милан", отправится в УПЛ.