Судил финал ЧМ-1994 и решающий матч ЛЧ-1997: скончался известный футбольный арбитр
Грустные новости из Венгрии
M4Sport
Сегодня, 20 мая, умер бывший венгерский футбольный судья Шандор Пуль.
Экс-арбитр родился 14 июля 1955-го, Шандор скончался в возрасте 65 лет.
Рефери известен благодаря обслуживанию матчей чемпионата мира 1994 года, проходившего в Соединенных Штатах Америки, включая финальный матч между Бразилией и Италией (0:0, 3:2 по пенальти), а также решающий поединок Лиги чемпионов ("Боруссия Д" обыграла "Ювентус", 3:1).
Четырежды Пуль был выбран Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) арбитром года – в период с 1994-го по 1997-й. Последние годы Шандор работал заместителем председателя судейского комитета Венгерской футбольной федерации.
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