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Бывший тренер Львова Меликян в аэропорту избил российского игрока

Общие новости
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Он был уже бывшим подопечным

Бывший тренер Львова Меликян в аэропорту избил российского игрока

pfclviv.com

Новина українською

Главный тренер "Пюника" Егише Меликян, 20 мая, в аэропорту Звартноц избил форварда нападающего команды Антона Кобялко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Чемпионат".

Между футболистом и тренером отношения испортились после матча "Пюник" - "Ереван" (0:0), который состоялся еще 11 мая. С тех пор игрок не попадал в состав команды, ведь руководство клуба решило досрочно расторгнуть с Кобялком контракт, который завершался в конце мая.

"Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с “Шираком”. Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча “Пюник” — “Арарат-Армения” отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.

В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора “Пюни»к, член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию", - отметил источник.

Напомним, что ранее Меликян в Украине возглавлял "Львов", “Металлург Д” и "Сталь". Добавим, что за "Пюник" под его руководством сейчас выступает сразу семь украинцев: Герман Пеньков, Валерий Болденков, Антон Братков, Никита Татаркова, Игорь Гончар, Олег Кожушко и Евгений Будник. Все, кроме Болденкова, были его подопечными в "Львове" и "Стали".

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В статье: Пюник (Ереван) Егише Меликян Львов
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (8)
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ascent (Луксор)
22.05.2021 в 09:54
Они поодиночке не нападают, только толпой на одного...
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+1
0
football_soccer (Украина)
22.05.2021 в 09:54
Без привязки к национальности того кого отмудохали, это классическая история для кавказцев. Тёрки начинаются один на один, а избивать они уже идут вдвоем-втроем- толпой одного.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
22.05.2021 в 09:22
Судя из текста правильно и сделал. Ведь вначале что то случилось что они разорвали контракт досрочно за три недели до конца. Потом эти якобы прощания и принуждение тренера извиниться при всей команде за то что тот его послал. Потом эта пощёчина при всех и сбежать в аэропорт. Думаю что мало дали
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0
-2
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ascent (Луксор)
22.05.2021 в 09:59
Так ты внимательно прочитай. Тренер при всех на официальной игре матом его послал к матери (если бы он это сделал с кавказцем, то получил бы сразу во время матча и не пощечину потом, а полноценных люлей сразу же)...
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0
0
karpatoman (Львів)
22.05.2021 в 08:58
Мелікян - справжній бандерівець
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+6
-2
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Siren05 (Мариуполь)
22.05.2021 в 09:04
Не понял, это похвала или осуждение?
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+4
-2
тутти-10 (Сумська область)
22.05.2021 в 09:43
Навіть не напрягайтеся зрозуміти, що це похвала чи осуд. Якщо досі не дійшло, то вже і не дійде. Це не Ваше. Жити (судячи з назви населеного пункту у ніку) біля війни і корчити із себе дебіла?... Це без надійно в принципі
0
-2
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ascent (Луксор)
22.05.2021 в 09:51
Это диагноз.
+1
-1


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