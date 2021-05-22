Бывший тренер Львова Меликян в аэропорту избил российского игрока
Он был уже бывшим подопечным
pfclviv.com
Главный тренер "Пюника" Егише Меликян, 20 мая, в аэропорту Звартноц избил форварда нападающего команды Антона Кобялко. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Чемпионат".
Между футболистом и тренером отношения испортились после матча "Пюник" - "Ереван" (0:0), который состоялся еще 11 мая. С тех пор игрок не попадал в состав команды, ведь руководство клуба решило досрочно расторгнуть с Кобялком контракт, который завершался в конце мая.
"Перед отъездом в Россию 20 мая Кобялко пришел на базу клуба, попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с “Шираком”. Кобялко подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча “Пюник” — “Арарат-Армения” отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и скрылся с территории базы в аэропорт.
В аэропорту Кобялко нагнали Егише Меликян и заместитель генерального директора “Пюни»к, член исполкома ФФА Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию", - отметил источник.
Напомним, что ранее Меликян в Украине возглавлял "Львов", “Металлург Д” и "Сталь". Добавим, что за "Пюник" под его руководством сейчас выступает сразу семь украинцев: Герман Пеньков, Валерий Болденков, Антон Братков, Никита Татаркова, Игорь Гончар, Олег Кожушко и Евгений Будник. Все, кроме Болденкова, были его подопечными в "Львове" и "Стали".
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