Скоро запуск нового турнира: в УЕФА показали, как будет выглядеть трофей Лиги конференций
Напоминает кубок Лиги Европы
УЕФА
Лига конференций, новое соревнование под эгидой УЕФА, будет проходить по четвергам вечером. Победитель турнира поднимет над своей головой трофей высотой в 57,5 см и весом в 11 кг. Президент УЕФА Александр Чеферин сказал следующее на презентации кубка:
"Мы хотим сделать наши соревнования более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские награды. Поэтому мы и создали Лигу конференций Европы УЕФА. У нас есть 55 национальных ассоциаций, которые входят в состав УЕФА, важно дать клубам из как можно большего числа стран шанс продлить свои европейские кампании как можно дольше".
Лига Конференций будет тесно связана с Лигой Европы с точки зрения маркетинга, фирменные стили двух турниров являются частью одного дизайна, который носит название "Энергетическая волна".
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