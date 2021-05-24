Скоро запуск нового турнира: в УЕФА показали, как будет выглядеть трофей Лиги конференций

Лига конференций, новое соревнование под эгидой УЕФА, будет проходить по четвергам вечером. Победитель турнира поднимет над своей головой трофей высотой в 57,5 ​​см и весом в 11 кг. Президент УЕФА Александр Чеферин сказал следующее на презентации кубка:

"Мы хотим сделать наши соревнования более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские награды. Поэтому мы и создали Лигу конференций Европы УЕФА. У нас есть 55 национальных ассоциаций, которые входят в состав УЕФА, важно дать клубам из как можно большего числа стран шанс продлить свои европейские кампании как можно дольше".

Лига Конференций будет тесно связана с Лигой Европы с точки зрения маркетинга, фирменные стили двух турниров являются частью одного дизайна, который носит название "Энергетическая волна".