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Литва отказалась от матча молодежных сборных из-за событий в Беларуси

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Диктатура Лукашенко

Литва отказалась от матча молодежных сборных из-за событий в Беларуси

facebook.com/LTUfutbolas

Новина українською

Генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс заявил, что молодежная сборная не намерена ехать на товарищеский матч в Беларусь.

Учитывая ситуацию национальная и молодежная команды не будут участвовать в матчах на территории Беларуси. Это слишком рискованно. Мы не хотим рисковать игроками и их родственниками. Не будем ехать на эту встречу, - сообщил Эдгарас Станкевичюс.

Товарищеский матч молодежных сборных Беларуси и Литвы должен был состояться 8 июня в Минске на поле тренировочного комплекса АБФФ (Ассоциации белорусской федерации футбола).

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Ранее Ассоциация футболистов Литвы обратилась в федерацию с призывом отменить товарищеский матч молодежной сборной против Беларуси.

Власти Беларуси во главе с диктатором Лукашенко почти год с применением силовиков подавляют протесты против честных выборов президента и игнорирует обвинения общественности в фальсификациях. Поддержку Лукашенко предоставляет только Россия, а весь цивилизованный мир включая Украину не признает результаты выборов.

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В статье: Беларусь Литва
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