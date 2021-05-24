Литва отказалась от матча молодежных сборных из-за событий в Беларуси
Диктатура Лукашенко
facebook.com/LTUfutbolas
Генеральный секретарь Литовской федерации футбола Эдгарас Станкевичюс заявил, что молодежная сборная не намерена ехать на товарищеский матч в Беларусь.
Учитывая ситуацию национальная и молодежная команды не будут участвовать в матчах на территории Беларуси. Это слишком рискованно. Мы не хотим рисковать игроками и их родственниками. Не будем ехать на эту встречу, - сообщил Эдгарас Станкевичюс.
Товарищеский матч молодежных сборных Беларуси и Литвы должен был состояться 8 июня в Минске на поле тренировочного комплекса АБФФ (Ассоциации белорусской федерации футбола).
Ранее Ассоциация футболистов Литвы обратилась в федерацию с призывом отменить товарищеский матч молодежной сборной против Беларуси.
Власти Беларуси во главе с диктатором Лукашенко почти год с применением силовиков подавляют протесты против честных выборов президента и игнорирует обвинения общественности в фальсификациях. Поддержку Лукашенко предоставляет только Россия, а весь цивилизованный мир включая Украину не признает результаты выборов.
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