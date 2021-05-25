Колено Степаненко, Михайличенко в УАФ, Рамос без Евро. Главные новости от 24 мая

Руслан закончил чемпионат с 8 голами и 12 результативными передачами, став лучшим ассистентом Серии А, так что решение Opta не удивило. Вне сомнений, по версиям других изданий Малиновский тоже попадет в разные символические сборные. Так хорошо украинцы в Италии не играли со времен Андрея Шевченко.

СМИ сообщили, что у Тараса проблемы с хрящом в колене, который невозможно нарастить. То есть, он играет на износ, и дальнейшие травмы при таком раскладе практически неизбежны. Интересно, что ранее из-за проблем с этим же хрящом де-факто завязали с футболом Виталий Виценец и Максим Малышев. Плохой тренд для игроков "Шахтера".

УАФ объявила, что Алексей Михайличенко стал первым вице-президентом организации. До этого он работал спортивным директором "Динамо", а еще раньше, в чемпионате-2019/20 возглавлял киевлян, которые под его руководством провели один из слабейших сезонов в новейшей истории. Посмотрим, может, в УАФ толку от бывшей звезды футбола будет больше.

Луис Энрике не включил Серхио Рамоса в заявку сборной Испании на Евро-2021. Защитник "Реала" почти не играл в этом году из-за травм, так что решение логичное, хотя и стало в некотором роде неожиданностью. Помимо Рамоса в список Энрике не попали и остальные испанцы "Реала". Дани Карвахаль и Лукас Васкес банально травмированы, а вот Марко Асенсио и Начо отцепил тренер.

Речь про 19-летнего форварда "Нюрнберга" Эрика Шуранова. Он ранее играл за сборные Украины U-17 и U-18, а теперь обратился в ФИФА, чтобы сменить спортивное гражданство на немецкое. Парень родился и вырос в Германии, так что никаких сюрпризов. Говорят, у него есть потенциал: в минувшем розыгрыше второй Бундеслиги Эрик забил 5 голов в 14 матчах.

Никола Василь на правах свободного агента подписался в "Санкт-Паули", детали контракта не раскрываются. 25-летний босниец играл за "Зарю" с лета 2019 года и суммарно провел за луганский клуб 25 матчей, 13 из которых отстоял на ноль. После ухода Василя безальтернативно основным вратарем "Зари" стал Никита Шевченко.